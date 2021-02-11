Формирование сборной России для Универсиады-2023 начнётся за год до соревнований

Сейчас УрФУ занимается подготовкой предложений по тренировочному процессу и по психофизиологическим нагрузкам спортсменов. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель председателя регионального оргкомитета Универсиады-2023, ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал об отборе спортсменов, которые будут участвовать в летних студенческих играх. По его словам, формирование сборной России начнётся в 2022 году.

Виктор Кокшаров выразил надежду, что в состав сборной России, в частности, войдут студенты УрФУ. Также он отметил, что сейчас вуз занимается подготовкой предложений по тренировочному процессу и по психофизиологическим нагрузкам спортсменов, сообщает ТАСС.

Напомним, что спортивная программа студенческих игр в Екатеринбурге предполагает проведение соревнований по 18 видам спорта, среди которых дзюдо, стрельба из лука, баскетбол, рэгби, бадминтон, прыжки в воду, теннис и лёгкая атлетика. Всего планируется разыграть 246 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году также пройдёт 12 "пилотных" соревнований, которые являются обязательным этапом подготовки к проведению Универсиады.

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