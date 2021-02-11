«Ваш гимн слишком велик». Лучше тишина или… хотя бы Чайковский

Радует одно, произведение Петра Ильича слушать будет гораздо приятнее, чем неизвестные гимны различных спортивных федераций. Фото: Владимир Мартьянов

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева объявила, под какую музыку будут награждать спортсменов из нашей страны на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. К удивлению многих, выбор Союза пал на концерт для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского.

В декабре прошлого года, напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) огласил санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов. В ближайшие два года они лишились права выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах с национальными гимном и флагом.

Все мы помним первое безымянное выступление российской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане, когда наши атлеты вынуждены были надеть серую форму, а на награждении слушать не гимн своей страны, а олимпийский гимн. Но как говорится, нет худа без добра. На тех Играх, будто в отместку, у нас был антирекорд: всего два золота, и музыка, которая, чего уж греха таить, – ни в голове, ни в сердце – звучала лишь дважды.

Сейчас так просто не выкрутиться: за эти два года пройдут две Олимпиады (Токио и Пекин) и по два чемпионата мира практически в каждом виде спорта. Но наши федерации нашли лазейку – в резолюции CAS сказано: «без национального флага, гимна, символики», однако не оговорено, что мы не можем выбрать, к примеру, любую другую композицию. Тут спортивные функционеры и околоспортивная общественность оживились, накидывая один вариант за другим.

Первый – любимая всеми «Катюша». Но всеми в России. На мировом уровне, узнав об этой идее, мягко говоря, напряглись. Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель, которого журналисты по телефону застали врасплох, сначала ответил «Почему бы и нет?», а после, уже хорошенько подумав, заявил: «У страны слишком великий и известный гимн, чтобы заменять его песней. Может, это будет гимн IIHF, может, вообще ничего звучать не будет».

«Катюшу» предложили и Федерация лыжных гонок России, и тот же Союз конькобежцев. Первым ещё отказать не успели, а вторые заменили своё предложение на Чайковского. Петра Ильича Международный союз конькобежцев (ISU) всё-таки утвердил. Видимо, классику в Европе (президент ISU – голландец Ян Дайкема) пока ещё уважают.

Чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку принимают как раз Нидерланды – первый проходит в Херенвене с 11 по 14 февраля, второй состоится с 5 по 7 марта в Дордрехте. Чемпионат мира по фигурному катанию (этот вид спорта тоже под эгидой ISU) пройдёт в конце марта, и по нему решения ещё нет, но скорее всего он тоже пройдёт с Чайковским, и уж там-то великого композитора мы можем услышать не один раз.

Хотя этот вариант устроил не всех. Например, в Госдуме выразили недоумение утверждённой композицией. В частности, депутат Дмитрий Свищев, он же президент Федерации кёрлинга России: «Если каждая федерация будет выдвигать свой марш, гимн, вальсы и кадрили, то так мы далеко можем уйти. Если будем слушать то, что нам говорят международные коллеги, то они нам запретят и на русском языке разговаривать, и мы будем молчать, заклеим скотчем рот», — цитирует депутата News.ru.

Хорошие слова. Злые, меткие. Но совершенно не своевременные. Ведь рот нам заклеили давно. Допинговая история длится уже шестой (!) год. С тех пор мы лишь продолжаем сдавать позиции, увеличиваем платежи ВАДА, идём на всё более унизительные условия. И надеяться на свет в конце очередного двухлетнего санкционного туннеля даже не наивно, а как-то глупо.

Именно спортивным чиновникам, властям пора определяться: если мы действительно виноваты, значит, должны отвечать, причём конкретные люди, а не вся огромная сборная. Если же чисты – зачем нам играть по странным «нейтральным» правилам, прикрывая, пусть и безусловно великим Чайковским, нашу беспомощность?

Игры с нейтральным аккомпанементом Олимпийский гимн вместо государственных также звучал в 1980 году. Тогда более 60 стран бойкотировали Игры в СССР, но спортсмены из этих государств, которые всё-таки приехали в Москву, выступали в нейтральном статусе. Чемпионами из них стали семеро – это представители Италии, Франции, Великобритании, Австралии, Дании, Швейцарии и Бельгии.

В 1992 году спортсмены из 12 бывших республик СССР выступали на Олимпиаде в Барселоне в так называемой Объединённой команде. Они завоевали 54 золотые медали, соответственно, столько раз вновь звучал олимпийский гимн.

В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро российские спортсмены, несмотря на разгоревшийся допинговый скандал, ещё имели право на государственный гимн. А уже в 2018-м в Пхёнчхане в честь фигуристки Алины Загитовой и сборной России по хоккею звучал лишь олимпийский гимн.