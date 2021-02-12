Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Мори ушёл в отставку

Поводом стал скандал вокруг допущенных чиновником сексистских высказываний. Фото: INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC)

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори уходит в отставку. Об этом он заявил в ходе заседания исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020».

Чиновник признался, что «принёс большие неудобства своими неподобающими высказываниями».

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде», - приводит слова главы оргкомитета ТАСС.

Ёсиро Мори возглавил оргкомитет Олимпиады-2020 в 2014 году после того, как Токио был выбран столицей Игр.

Скандал вокруг главы оргкомитета Олимпийских игр в Токио разгорелся в начале февраля. Ёсиро Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. По мнению чиновника, «женщины выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать». Позже он извинился за это высказывание.

Ожидается, что нового главу оргкомитета Олимпиады в Токио выберет специально созданная комиссия.

Напомним, ранееМеждународный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первую часть правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии, которые запланированы на 2021 год. В пособии прописаны, в частности, действия спортсменов, журналистов и фотографов. Нарушение этих правил грозит отстранением от соревнований. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.