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Спорт
13 февраля 2021, 11:31

Владимир Путин поприветствовал участников «Лыжни России»

Лыжня России 2021

В этом году мероприятие организовано не в формате массовых стартов, а в виде индивидуальных забегов. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Глава государства направил приветствие участникам и организаторам спортивного мероприятия.

Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля. Владимир Путин отметил, что традиция проведения этих популярных соревнований не прерывается уже много лет: ежегодно в них принимают участие десятки тысяч людей всех возрастов по всей стране.

«Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни подаёт пример другим», - говорится в обращении Президента РФ.

Напомним,  XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проходит по всей стране 13 февраля. В этом году из-за коронавирусных ограничений мероприятие организовано не в формате массовых стартов, а в виде индивидуальных забегов. К спортивному празднику присоединилась и Свердловская область. Ранее распоряжение о проведении «Лыжни России» на Среднем Урале подписал Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Центральной площадкой стала спортшкола «Аист» в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге гонка проходит на девяти площадках.

Онлайн-регистрация на Всероссийскую массовую лыжную гонку стартовала на Среднем Урале 1 февраля.

Областная газета Свердловской области

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Владимир Путин поприветствовал участников «Лыжни России»