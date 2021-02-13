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13 февраля 2021, 14:07

Мэр Екатеринбурга принял участие в «Лыжне России»

Лыжня России Алексей Орлов

Градоначальник пробежался на лыжах по трассе СОК «Калининец». Фото: Instagram главы Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в «Лыжне России». Градоначальник пробежался на лыжах по трассе СОК «Калининец».

Об участии в спортивном мероприятии мэр рассказал на своей странице в Instagram. Компанию Алексею Орлову составили олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Сергей Чепиков, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, коллеги по городской администрации и Законодательного собрания Свердловской области.

«Погода отличная. Заряд сил и энергии получил», - рассказал подписчикам глава Екатеринбурга.

Напомним, XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проходит по всей стране 13 февраля. В этом году из-за коронавирусных ограничений мероприятие организовано не в формате массовых стартов, а в виде индивидуальных забегов. К спортивному празднику присоединилась и Свердловская область. Ранее распоряжение о проведении «Лыжни России» на Среднем Урале подписал Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Центральной площадкой стала спортшкола «Аист» в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге гонка проходит на девяти площадках.

Ранее участниковВсероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» поприветствовал Президент России Владимир Путин.

Областная газета Свердловской области

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