Стали известны победители профессиональной гонки «Лыжня России-2021» в Свердловской области

Победителями забегов стали Никита Ступак и Анна Медведева. Фото: Информационный портал Свердловской области

В Свердловской области завершился профессиональный забег 39-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». Победителями забегов стали Никита Ступак и Анна Медведева.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, один из сильнейших лыжников-спринтеров России Никита Ступак из Екатеринбурга праздновал победу в мужской гонке на 10 километров. Наивысшее достижение спортсмена – серебро чемпионата России-2017 в классическом спринте.

В женском старте победила Анна Медведева из Полевского. В послужном списке спортсменки - победы на чемпионате России-2016 в классическом 50-километровом марафоне, забеге «Европа-Азия-2020», а также бронзовая медаль Всемирных игр военных-2018 в гонке на 10 километров свободным стилем и участие в чемпионате мира-2017.

Напомним, XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проходит по всей стране 13 февраля. К спортивному празднику присоединилась и Свердловская область.

Главный старт Лыжни России на Среднем Урале прошёл в Нижнем Тагиле на горе Долгой. В Екатеринбурге гонка проходила на девяти площадках. В забеге принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В этом году из-за коронавирусных ограничений мероприятие организовано не в формате массовых стартов, а в виде индивидуальных забегов. Для соблюдения санитарных норм количество участников было сокращено до 200 человек. Спортсменов разделили четыре группы, но не более 50 человек в каждой.

Мужчины и женщины (1956-2002 годов рождения) пробежали дистанцию 10 км свободным стилем, а юноши и девушки (2003-2006) – 5 км. На старт мужской гонки на 10 км было заявлено 40 спортсменов, в женском забеге приняли участие 20 спортсменок. У юношей на старт вышли 50 человек, а у девушек – 35.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, в этом году в Лыжне России приняли участие не только известные спортсмены, но и молодёжь, которая в будущем будем представлять регион на престижных лыжных турнирах.

Ранее участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» поприветствовал Президент России Владимир Путин.