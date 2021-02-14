Не стало титулованного тяжелоатлета Юрия Власова

13 февраля скончался знаменитый тяжелоатлет Юрий Власов. Олимпийский чемпион ушёл из жизни в возрасте 85 лет.
О его кончине сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александра Кишкина.
"Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так всё случится, он год назад перенёс операцию, но полностью восстановился после неё. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом", - добавил Кишкин.
Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года на Украине. Был триумфатором Олимпиады 1960 года, серебряным призёром Игр 1964 года, четырёхкратным чемпионом мира, шестикратным победителем чемпионатов Европы. Несколько раз устанавливал мировые рекорды.
Завершив спортивную карьеру, Юрий Власов занялся литературной деятельностью - писал романы и повести. С 1985 по 1987 год был президентом Федерации тяжёлой атлетики СССР. В 1996 году участвовал в выборах президента России. Был награждён орденами Ленина (1960), "Знак Почета" (1965), Трудового Красного Знамени (1969).