Не стало титулованного тяжелоатлета Юрия Власова

Олимпийский чемпион ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Фото: скриншот поста спортсмена Михаила Кокляева в Instagram

13 февраля скончался знаменитый тяжелоатлет Юрий Власов. Олимпийский чемпион ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

О его кончине сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александра Кишкина.

"Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так всё случится, он год назад перенёс операцию, но полностью восстановился после неё. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом", - добавил Кишкин.