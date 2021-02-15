Анна Медведева и Никита Ступак на награждении вместе с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области состоялся главный старт 39-й всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2021». Основной региональный лыжный забег в этом году принял комплекс «Аист» в Нижнем Тагиле.

В этом году в планы организаторов вмешался коронавирус, и вместо традиционного массового мероприятия с участием всех желающих главный старт «Лыжни России» превратился в сугубо спортивный забег. Профессиональные лыжники, прошедшие отбор, соревновались между собой за главные призы- снегоходы. Мужчины и женщины преодолевали дистанцию 10 км, а юноши и девушки – 5 км. Согласно регламенту, в каждом забеге принимали участие не более 50 человек.

В мужском забеге победу одержал Никита Ступак из Екатеринбурга, который уже выигрывал главный старт свердловской «Лыжни России» в 2015-м и 2017-м годах. А в женском забеге победу отпраздновала опытная Анна Медведева из Полевского, участница чемпионата мира по лыжным гонкам-2017, победительница чемпионата России-2016, а также бронзовый призёр Всемирных военных игр-2018. И если Ступак выиграл у своих конкурентов менее 10 секунд, то Медведева одержала довольно уверенную победу, опередив ближайших преследовательниц на минуту.

Несмотря на то что главный старт «Лыжни России» был сугубо спортивным, принять участие в гонке мог любой желающий. Для этого необходимо было зарегистрироваться, получить традиционную атрибутику (шапочку и номер) и самостоятельно пройти дистанцию. Зарегистрироваться можно было в любом муниципалитете области, в Екатеринбурге работали девять лыжных баз, на которых можно было принять участие в «Лыжне России-2021». На одной из них, а именно на базе СОК «Калининец», дистанцию прошёл новоиспечённый мэр города Алексей Орлов, компанию ему составили депутат Государственной думы Сергей Чепиков и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.