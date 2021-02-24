Чемпионат мира стартует 24 февраля и завершится 7 марта. Фото: Granada, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

В немецком Оберстдорфе стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта – главный турнир двухлетия у лыжников и прыгунов с трамплина. Наши лыжники выступят в Германии сильнейшим составом и будут готовы бороться за золотые медали. В команде – уроженец посёлка Октябрьский Камышловского района Свердловской области Евгений Белов.

Чемпионат мира по лыжным видам проходит раз в два года. Последний раз его принимала Австрия, в 2019-м. Сборная России тогда завоевала восемь медалей, но, увы, ни одной золотой: пять серебряных и три бронзовых.

Все они были завоёваны лыжниками (сразу четыре серебра у Александра Большунова). И в этот раз медальные ожидания связаны с лыжной дружиной. Понятно, что и в прыжках на лыжах с трамплина, и в лыжном двоеборье наши спортсмены сделают всё возможное, чтобы подняться на пьедестал. Но шансов на награды в этих дисциплинах в разы меньше.

Лыжники отправились в Германию в оптимальном составе. В составе мужской команды наши лидеры -Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Евгений Белов. Сергей Устюгов (лыжник между соревнованиями живёт в Столице Урала) неудачно упал на контрольной тренировке и испытывает болезненные ощущения. В какой форме сейчас Устюгов – вопрос…

Главный соперник нашей команды – сборная Норвегии – выставляет на чемпионат мира также сильнейших. Выступит и главная скандинавская звезда Йоханнес Клэбо, пропустивший несколько этапов Кубка мира. В какой он сейчас форме – не совсем понятно. В этом плане Клэбо полнейший сюрприз предстоящих стартов (а вместе с ним и Эмиль Иверсен, и Шур Рёте). Норвежцы в этом году пропустили Тур де Ски, где в их отсутствие Александр Большунов уверенно стал первым. Затем, правда, вернулись на Кубок мира и смогли Александру борьбу навязать. Поэтому их первая полноценная схватка в сезоне – одна из самых ожидаемых дуэлей чемпионата мира.

30-летний Евгений Белов пока имеет одну награду чемпионата мира – бронзу в эстафетной гонке (2013 год). В этом сезоне он неплохо выступал на этапах Кубка мира и вполне может побороться за награды, в частности, в составе эстафетной четвёрки.

Проблем доставит лыжникам и немецкая погода. Небесная канцелярия удивила больше всех: в Оберстдорфе (на момент публикации) аж плюс 16 градусов. На предстоящей неделе ожидается и плюс 13 и 11. Весна, не иначе. Многое в таких условиях будет зависеть от подготовки лыж, которая стремится превратиться в настоящую лотерею. Кто вытянет счастливый билет – вероятно, получит и медаль.

Помимо лыжных гонок за свердловчан можно будет болеть в лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с трамплина. В последней дисциплине – сразу три воспитанника нижнетагильской спортшколы «Аист» – Михаил Пуртов, Илья Маньков и Кристина Прокопьева. В двоеборье выступит уроженец Екатеринбурга Самир Мастиев.

Для первых трёх – это дебют на чемпионате мира. Впрочем, ребята зарекомендовали себя на юниорском уровне. В начале февраля Илья Маньков и Михаил Пуртов в составе российского квартета заняли третье место на юниорском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В 2019-м, на аналогичном старте, в миксте Пуртов завоевал золотую медаль.

Добавим, что команды из нашей страны не смогут выступить под своим флагом – санкции, к сожалению, пока никто не отменил. Но в очередной раз спортсмены могут заставить мировую общественность запоминать свои имена. Пусть пока и как «атлеты из России».

Чемпионат мира завершится 7 марта.