Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с "серебром" на чемпионате мира

Владимир Путин назвал Александра Большунова "героем гонки". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лыжнику Александру Большунову, который завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что несмотря на драматические обстоятельства на трассе, спортсмен боролся до конца и проявил бойцовские качества, достойные победителя. Также Владимир Путин назвал Александра Большунова "героем гонки".

"Поздравляю вас с серебряной медалью чемпионата мира 2021 года на дистанции 50 километров классическим стилем. Уверен, что болельщики и в России, и в других странах по достоинству оценили Ваши мастерство, выдержку и силу воли", - говорится в поздравительной телеграмме Президента РФ.

Напомним, что последняя лыжная гонка чемпионата мира прошла в воскресенье, 7 марта. Александр Большунов ехал первым до последнего поворота, где в результате борьбы с норвежцем Йоханнесом Клебо, у российского лыжника сломалась палка, и он пропустил вперёд не только Клебо, но и шедшего за ним Эмиля Иверсена.

Александр Большунов финишировал третьим. Штаб российской сборной подал протест, и комиссия дисквалифицировала Йоханнеса Клебо. Первое место присудили Эмилю Иверсену, а Александру Большунову досталось "серебро". Норвежский штаб подал ответную жалобу, но её отклонили.

Также рамках ЧМ-2021 по лыжным видам спорта Александр Большунов победил в скиатлоне на 30 км, стал вторым в составе сборной России в мужской эстафете и третьим в командном спринте.

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