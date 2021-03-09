Оберстдорф настоящих эмоций

Момент борьбы Александра Большунова (справа) и Йоханнеса Клэбо будут анализировать ещё долго Фото: Скриншот канала «FIS Cross Country»

В немецком Оберстдорфе завершился чемпионат мира по лыжными видам спорта. Сборная России завоевала пять наград: одно золото, три серебра и одну бронзу. Все они – на счету лыжников, подаривших нам настоящие эмоции.

Как и два года назад (именно с такой периодичностью проходят чемпионаты мира по лыжным видам), награды у сборной только в лыжных гонках. В прыжках с трамплина и лыжном двоеборье у наших спортсменов только несколько попаданий в топ-10. И то по большей степени в командных соревнованиях. Ближе всех к пьедесталу была Ирина Аввакумова в прыжках с большого трамплина – у неё седьмое место.

Впрочем, медали в этих дисциплинах были бы сродни маленькому чуду, в котором сложилось огромное количество факторов. Но не повезло. Хотя в тех же прыжках с трамплина видно, что работа ведётся в нужном направлении.

В лыжных гонках, конечно, ожидания были совсем другие. На чемпионате мира 2019 года медалей было восемь, но не было ни одной золотой (пять серебряных и три бронзовые). Исправил ситуацию тот, кто и должен был это сделать – Александр Большунов.

24-летний россиянин выиграл свою первую в карьере золотую медаль ЧМ в скиатлоне. В той же самой дисциплине, в которой в 2019-м на чемпионате мира проиграл до боли обидные 0,1 секунды Шуру Рёте в споре за первое место. В этот раз Большунову тоже пришлось соперничать с норвержцами. На заключительном отрезке гонки их было за спиной Большунова аж сразу пять. А разборка на финишной прямой – уже история. Тут даже слова не подберёшь, насколько красивым получился финиш у россиянина. И ведь казалось, что нет сил у Большунова, что теряет первое место, но на последнем подъёме Александр просто улетел от Крюгера и Холунна. Будто и не было за спиной пройдённых 30 километров.

Большунов также завоевал серебро в эстафете (вместе с Алексеем Червоткиным, Иваном Якимушкиным и Артёмом Мальцевым) и ещё бронзу в командном спринте (в паре с Глебом Ретивых).

Серебряная награда также у женщин в эстафетной гонке (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева).

Заключительный комплект наград разыгрывался в марафоне на 50 километров среди мужчин. Здесь была самая «жара». В финишном створе боролись Йоханнес Клэбо и Александр Большунов. В пылу борьбы Клэбо не поделил лыжню с Александром, который неудачно поставил палку и сломал её. Конечно, финишировать первым возможности уже не было. Вдобавок Большунов проиграл ещё и Эмилю Иверсену. Сразу после финиша был подан протест на действия Клэбо. В итоге его дисквалифицировали совсем. Иверсен получил золото, а Большунов серебро. Такой расклад, казалось, удовлетворил только Иверсена, вдруг ставшего первым.

Но всё, впрочем, не так однозначно. Дело в том, что подобные столкновения особо никак не регулируются и не регламентируются. Сложнейший эпизод можно трактовать по-разному, но по правилам обгона в контактных гонках (которые чётко прописаны), ответственность лежит на обгоняющем. Клэбо и был обгоняющим, его лыжи не были впереди Большунова, а значит, он не имел приоритета. Но это просто лишь на бумаге, в момент, когда всё решают секунды, а скорость приятия решений высока, всё мгновенно усложняется. И сейчас понятно, что нужно чётко определять виновного (и невиновного), закрепить это в правилах и не допускать двойных трактовок. Это не первый случай в текущем сезоне, и такие ситуации, поверьте, будут повторяться. На кону стоит слишком много.

Клэбо, пробежавшего 50 километров, лишили медали. Его главный соперник – Александр Большунов – сначала от досады пытался сломать вторую палку, а затем сел и закрыл лицо руками. На награждении Большунов взял в руки серебряную медаль, но надевать отказался. В его мире, где может быть только первое место, серебро, да ещё и полученное через разбирательство, не принесло радости. Разбирательство, кстати, всё ещё идёт, поскольку сейчас эпизод анализируют уже в Международной федерации лыжного спорта. Норвежцы тоже подали свой протест, который может ещё решиться в их пользу.

Свердловский лыжник Евгений Белов в гонках был за пределами первой десятки. Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе коротко отметила, что у Евгения «совсем не сложилось». Также ранее Вяльбе сказала в интервью РИА Новостям, что «Жене надо прекратить сидеть в Instagram. Он ведёт его сам, делает большие видео, выкладывает, и это всё отвлекает человека». Сергей Устюгов, проживающий между гонками в Екатеринбурге, был пятым в спринте, но затем по состоянию здоровья был вынужден отказаться от участия в других гонках.

В медальном зачёте на первом месте Норвегия (13 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых). На второй строчке Австрия (4–1–2), на третьей – Швеция (2–2–3).

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