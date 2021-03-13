CAS запретил России использовать "Катюшу" на Олимпиаде

В ближайшие два года российским спортсменам придётся выступать на Олимпиадах в нейтральном статусе, без флага и гимна. Фото: IOC.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил России использовать песню "Катюша" в качестве замены гимна РФ. Предполагалось, что она прозвучит на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

"Панель CAS считает, что пункт "любой гимн, связанный с Россией" распространяется на любую песню, имеющую ассоциацию или связь со страной. "Катюша" в их числе", ‒ передаёт ТАСС со ссылкой на ответ суда. При этом издание отмечает, что окончательное решение о том, какой гимн можно использовать нашей команде, примет Международный олимпийский комитет.

В конце прошлого года "Облгазета" сообщала, что CAS объявил судьбоносное решение относительно будущего российского спорта. Так, в ближайшие два года спортсменам (на Олимпиадах и чемпионатах мира) придётся выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Позже стало известно, что Олимпийский комитет России направил в МОК предложение использовать песню "Катюша" вместо гимна РФ.