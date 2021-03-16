Лучших континентальных двоеборцев определили на Долгой. Фото: Илья Хамов

На трамплинном комплексе «Аист» состоялся финал Континентального кубка по лыжному двоеборью. Нижний Тагил принял первое крупное международное соревнование в 2021 году в регионе, куда приехали представители шести стран.

Для двоеборцев, сочетающих в одном виде прыжки с трамплина и бег на лыжах, приезжать в марте в Нижний Тагил – традиция. Финиширует Континентальный кубок на Долгой с 2017 года у мужчин и с 2018-го – у женщин. Кстати, в прошлом году двоеборцы успели выступить в Нижнем Тагиле до всех ограничений, а вот классических прыгунов с трамплина до старта уже не допустили. В этом году, надеемся, на «Аисте» смогут посоревноваться все.

Жаль, конечно, что зрителей на трибуны не пустили. В финальных стартах, где на кону каждое очко, есть на что посмотреть. Напомним, что в лыжном двоеборье спортсмены совершают по одному прыжку с трамплина, а затем проходит гонка на беговых лыжах. В масс-старте эта очерёдность меняется.

У женщин пальма лидерства два дня была у американки Тары Герати-Моутс. Спортсменка выигрывала на тагильских трамплинах в 2019 и 2020 годах. В этом году Тара также одержала победу в обоих днях, но… кубковых очков не хватило, чтобы занять первое место по итогам всего сезона. С отрывом в 20 баллов Континентальный кубок достался австрийке Сигрун Клейнарт. А вот на втором месте в итоге сразу две спортсменки – Герати-Моутс и норвежка Гида Вествольд Хансен. Вторая в Тагил не приехала, но запаса очков хватило, чтобы остаться в итоговой тройке.

К слову, российские лыжницы отметились попаданием на пьедестал во второй день. Стефания Надымова в масс-старте заняла лишь седьмое место, но зато на трамплине стала первой. В итоге 0,6 очка отделили её от третьего места, которое заняла немка Мария Гербот. Стефания побеждала на этих трамплинах в 2018-м. Сейчас же спортсменка отметила, что форма у неё была не самая оптимальная, и во многом это последствия перенесённого коронавируса…

У мужчин интрига была закручена не так сильно – норвежец Симен Тиллер имел большой задел по кубковым очкам от второго места. Поэтому непопадание на пьедестал в первый день (в тройке норвежецы Теренс Вебер, Ларс Ивар Скаарсет и немец Давид Мах), а также второе место в заключительный день (победил вновь Вебер), ни коим образом не сказалось на положении. Тиллер увёз из Нижнего Тагила Континентальный кубок, оторвавшись от ближайшего преследователя почти на 180 баллов.

Континентальный кубок – второй по силе старт у двоеборцев. Так что не исключено, что на «Аисте» мы увидели будущее мировой серии по лыжному двоеборью. Кто-то вполне может выиграть не только Кубок, но и чемпионат мира. Посмотрим.

Директор Континентального кубка по лыжному двоеборью Михаэль Нормайер в очередной раз отметил превосходную подготовку нижнетагильского трамплина и лыжной трассы, а также погодные условия.

«Несмотря на середину весны, в Тагиле ещё полноценная зима. Днём морозы отступили, и спортсмены соревновались в комфортных условиях», – сказал Нормайер.

Теперь комплекс «Аист» должен принять уже финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин – русский тур «Синяя птица». Он, напомним, состоит из двух этапов: сначала в Нижнем Тагиле, а затем переезд в Чайковский. Старт на склонах горы Долгой спортсменки возьмут уже 20 марта.

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