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Спорт
17 марта 2021, 15:56

В министерстве физической культуры и спорта чествовали заслуженных мастеров и заслуженного тренера России. Фото

Церемония награждения прошла в региональном Министерстве физической культуры и спорта

Церемония награждения прошла в региональном министерстве физической культуры и спорта. Фото: Павел Ворожцов

17 марта в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области чествовали спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях. Семь человек получили звания «Заслуженный мастер спорта» и один – «Заслуженный тренер России».

Удостоверения и значки заслуженных мастеров спорта России получили каратист Иван Тумашев, бильярдистка Анастасия Нечаева, а также пять спортсменов, выступавших на XIХ Сурдлимпийских зимних играх – Наталья Кудрявцева, Ольга Герасимова (обе шахматистки), Алексей Казанцев (сноуборд), Сергей Кунников (хоккей с шайбой) и Даниил Истомин (сноуборд).

Анастасия Нечаева
Анастасия Нечаева Фото: Павел Ворожцов

Значок и удостоверение заслуженного тренера России вручили Виталию Примерову. Он готовит спортсменов в скалолазании. Так, в частности, его воспитанница Виктория Мешкова прошлой осенью выиграла на чемпионате Европы лицензию на право выступить на летних Олимпийских играх в Токио-2021.

Иван Тумашев
Иван Тумашев Фото: Павел Ворожцов

Ольга Герасимова
Ольга Герасимова Фото: Павел Ворожцов

Наталья Кудрявцева
Наталья Кудрявцева Фото: Павел Ворожцов

Алексей Казанцев
Алексей Казанцев Фото: Павел Ворожцов

Сергей Кунников
Сергей Кунников Фото: Павел Ворожцов

Даниил Истомин
Даниил Истомин Фото: Павел Ворожцов

Виталий Примеров
Виталий Примеров Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области
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