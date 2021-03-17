В министерстве физической культуры и спорта чествовали заслуженных мастеров и заслуженного тренера России. Фото

17 марта в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области чествовали спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях. Семь человек получили звания «Заслуженный мастер спорта» и один – «Заслуженный тренер России».
Удостоверения и значки заслуженных мастеров спорта России получили каратист Иван Тумашев, бильярдистка Анастасия Нечаева, а также пять спортсменов, выступавших на XIХ Сурдлимпийских зимних играх – Наталья Кудрявцева, Ольга Герасимова (обе шахматистки), Алексей Казанцев (сноуборд), Сергей Кунников (хоккей с шайбой) и Даниил Истомин (сноуборд).
Значок и удостоверение заслуженного тренера России вручили Виталию Примерову. Он готовит спортсменов в скалолазании. Так, в частности, его воспитанница Виктория Мешкова прошлой осенью выиграла на чемпионате Европы лицензию на право выступить на летних Олимпийских играх в Токио-2021.