Приказ о присуждении звания был подписан в прошлом году, но значок и удостоверение заслуженного тренера России министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт (слева) вручил Виталию Примерову только сейчас. Фото: Павел Ворожцов

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области чествовали спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях. Семь человек получили* звание «Заслуженный мастер спорта» и только один – «Заслуженный тренер России». Это Виталий Примеров. Он наставник уральских скалолазов. Его воспитанница Виктория Мешкова прошлой осенью впервые в российской истории выиграла три медали на чемпионате Европы по скалолазанию и стала обладательницей олимпийской путёвки в Токио-2021. Сама Виктория отмечала, что Виталий Павлович верил в неё до самого конца, а сам тренер в этот момент… лежал в больничной палате.

Виталий Примеров начал тренировать ещё в 80-х годах, после окончания своей спортивной карьеры. Сам он занимался альпинизмом с 60-х, когда поступил в Уральский государственный университет. Успел и мастером спорта СССР по скалолазанию стать, и КМС по альпинизму. С середины 90-х и по сей день он тренирует в СДЮСШОР горных видов спорта.

– Заслуженный тренер России – это определённый этап и итог моей работы, – говорит Виталий Павлович. – И очень рад, что воспитанники оправдывают это высокое звание. Вот, например, Виктория Мешкова в прошлом году стала чемпионкой Европы и завоевала олимпийскую лицензию. Я с ней занимался с восьми лет, можно сказать, ещё 12 вёл к этому успеху. Ещё один мой воспитанник – Дмитрий Тимофеев – неоднократный победитель этапов Кубка мира в «скорости», мастер спорта международного класса. Это очень интересный процесс, когда из таких маленьких, неуклюжих детей вырастают большие спортсмены.

– Этим вас в своё время и привлекла работа с детьми?

– У меня у самого трое детей. В те времена, в 80–90-е годы, хотелось, чтобы они выросли настоящими людьми. Крепкими и здоровыми. Начал с них, а потом перешёл и на остальных. Вроде получилось (улыбается).

Раскованность, но не расхлябанность

– Поговорим про прошлый год, который стал довольно успешным для вас и вашей воспитанницы. Хотя тут и пандемия, и вы болели, и она болела… Но в итоге бац – и такой результат.

– Планы, которые у нас были, все «полетели». Успели организовать сбор в Австрии в феврале, потом всё пошло кувырком. Но тем не менее удалось совместить физическую подготовку с технической. Она несколько раз ездила на скалы в Крым. Потом планировали ещё одни сборы в Европе, готовились, и перед отлётом она мне говорит: у меня положительный тест на коронавирус. Две недели выпали… Было полное непонимание, что делать дальше. Но она нашла в себе силы. В трёх видах на чемпионате Европы у нас ещё не было чемпионки. Это – спортивный подвиг.

– Виктория сказала, что вы верили в неё до конца.

– База у неё была. Всё, что накопилось – выплеснулось в нужный момент. Дима (Шарафутдинов - ещё один тренер Виктории Мешковой, в прошлом – трёхкратный чемпион мира в боулдеринге. – Прим. «ОГ».) очень хорошо руководил этапами подготовки. У нас получился симбиоз двух тренеров. Я вёл в большей степени психологическую подготовку, а он – физическую.

– Психологическая подготовка это что?

– Нужно привить уверенность в себе. Это первое, конечно. Второе – грань между ответственностью и раскованностью, но не расхлябанностью.

– И когда она выиграла, то вы подумали: «Всё выполнила»?

– Ну… Я был в больнице с коронавирусом. Смотрел трансляцию на телефоне. Не спал ночью даже. Когда она выиграла – бегал по палате. Разбудил соседа от таких эмоций, а он был рад, что стал свидетелем этого момента. Так что с самой Викторией не мог разделить радость. Потом такое состояние было… странное, что я не там нахожусь. Но это фантастика, что всё так сложилось. Удача тоже имеет определённую роль.

По итогам 2020-го Виталий Примеров стал единственным свердловчанином, удостоенным звания «Заслуженный тренер России». Фото: Павел Ворожцов

– Но удача любит подготовленных.

– Конечно. Бог помогает тому, кто хочет и много работает.

Стих – за Олимпиаду

– Скалолазание сейчас испытывает всплеск популярности – вид спорта попал в программу Олимпийских игр. Конкуренция выросла?

– Да. На Олимпиаде ещё квота – два спортсмена от страны. Сразу Азия подключилась. В Китае, слышал, создали специальную зону для спортсменов, такой анклав, они там во время пандемии тренировались. Японцы очень серьёзны сейчас в скалолазании. Но такая высокая конкуренция, я думаю, приведёт к новому витку развития скалолазания во всём мире.

– В Екатеринбурге, например, появился новый скалодром.

– Появился, это хорошо. Но, к сожалению, мы (СДЮСШОР горных видов спорта) имеем только два часа для тренировок. Это проблема, конечно, для скалолазов. Хочется больше времени. Нужно минимум восемь часов. Может быть, в связи с Олимпиадой дадут больше времени.

– Поэтому приходится в Европу выбираться? Даже во время пандемии.

– В Европе замечательные трассы мирового уровня. В Швейцарии есть специальный скалодром, который построен только для олимпийцев. В России трудно создать такие условия… В Инсбруке ещё замечательный центр, именно скалолазный. Огромный просто. Кажется, что за пару лет его не облазишь… В Европе пока трассы лучше, как для боулдеринга, так и для «трудности».

– Но Россия подтягивается?

– В прошлом году была конференция Федерации скалолазания России. Там обозначили наполеоновские планы – два центра в Москве и в регионах развивать. Вижу, что работа идёт. В Иркутске, например, построили скалодром. Строятся площадки под открытым небом.

– Впереди у вас сложный год работы, Олимпиада. Знаю, что вы пишете стихи. Если в Токио всё сложится удачно, напишете стих?

– Думаю, да (смеётся). Я же не только стихи, но ещё и песни сочиняю. А ещё тут решил опус написать – история скалолазания на Чёртовом городище (гора и одноимённый скальный массив недалеко от посёлка Исеть. – Прим. «ОГ».). Моя личная и других скалолазов. Небольшая книжица, с красивыми фотографиями. Практически дописал. За 50 лет занятия скалолазанием столько уже историй накопилось!

*Удостоверения и значки заслуженных мастеров спорта России получили каратист Иван Тумашев, бильярдистка Анастасия Нечаева, а также пять спортсменов, выступавших на XIХ Сурдлимпийских зимних играх – Наталья Кудрявцева, Ольга Герасимова (обе шахматистки), Алексей Казанцев (сноуборд), Сергей Кунников (хоккей с шайбой) и Даниил Истомин (сноуборд).

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