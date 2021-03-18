Давид Белявский выиграл чемпионат России в соревнованиях на коне

Давид Белявский во время выступления в упражнениях на коне Фото: Е.Михайлова/Пресс-служба ФСГР

В Пензе завершился чемпионат России по спортивной гимнастике. Спортсмены разыгрывали медали как в многоборье, так и в отдельных видах программы.

Перед стартом соревнований стало известно, что на турнире не выступит один из сильнейших гимнастов нашей страны – Никита Нагорный. Спортсмен сообщил, что заболел накануне первого дня чемпионата России.

«Эх, подкосило меня, ребятки. Сегодня провалялся целый день с температурой 39, а завтра уже первый день соревнований. Мы совместно с тренерским штабом сборной приняли решение пропустить этот чемпионат России. Обидно, но здоровье важнее», – написал Никита Нагорный в своём Instagram за день до турнира.

Но при этом борьба в мужской части соревнований была яркая. Артур Далалоян выиграл квалификацию в многоборье и после первого дня турнира был одним из претендентов на победу. Однако в финальной части в борьбу включились Александр Карцев и свердловчанин Давид Белявский, занявшие второе и третье место в квалификации. Белявский сумел опередить соперников во втором дне соревнований, однако этого не хватило, чтобы улучшить свою позицию в итоговом протоколе. По сумме двух дней победу одержал Александр Карцев, вторым стал Артур Далалоян, Белявский показал третий результат. При этом отставание от второго места составило менее одной сотой балла.

Зато в отдельных видах программы свердловчанину всё же удалось завоевать золото. В своём коронном виде – упражнениях на коне – Белявский показал лучший результат и стал чемпионом России. Далалоян стал победителем турнира в опорном прыжке и в вольных упражнениях, Карцев выиграл соревнования на перекладине. В упражнениях на кольцах чемпионом страны стал Григорий Климентьев (Белявский занял пятое место), а на параллельных брусьях – Владислав Поляшов.

У женщин чемпионкой России в многоборье стала представительница Москвы Виктория Листунова, она же победила в соревнованиях на бревне. В других отдельных видах программы золото завоевали Ангелина Мельникова (вольные упражнения и опорный прыжок) и Владислава Уразова (разновысокие брусья).

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