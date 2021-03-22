В Нижний Тагил вновь вернулся тур «Синяя птица». Летающие лыжницы выступали со зрителями

Марита Крамер одержала победу в первый и во второй день. Фото: Евгений Вотинцев

В Нижнем Тагиле в минувшие выходные прошли два этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Тур «Синяя птица» спустя год вновь вернулся на Урал, а зрители вновь вернулись на трибуны. На «Аисте» соревновались сильнейшие летающие лыжницы из 13 стран.

Тур «Синяя птица» объединяет в себя этапы в Нижнем Тагиле и Чайковском, где спортсменки завершают весь сезон. Впервые он прошёл в 2019 году. Формат тогда приглянулся и участникам, и зрителям, но в марте 2020-го из-за угрозы распространения нового вируса «Птица» в Тагиле не приземлилась.

Спустя год этапы тура провели на Урале. Более того, в отличие от мужского Кубка мира, прошедшего в декабре, и Континентального кубка по лыжному двоеборью (13–14 марта), на трибуны допустили зрителей.

– Весь сезон фанаты летающих лыжников были вынуждены смотреть этапы Кубка мира по телевизору. И только Нижний Тагил решился открыть свои двери для фанатов, – сказал президент российской Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский.

Оба дня на тагильском трамплине впервые первенствовала 19-летняя австрийка Марита Крамер. Вообще, женщины в этот раз повторили довольно забавный момент из мужского кубка мира 2018 года, когда одни и те же люди выиграли в первый и во второй день. С той лишь разницей, что менялось второе и третье место, а победитель оставался тот же.

Марита Крамер два дня показывала хорошие по дальности прыжки и получала высокие баллы. Приблизиться к ней так никто и не смог (на обоих этапах отрыв от второго места почти 10 баллов). В первый день на второй строчке остановилась японка Сара Таканаши, а тройку замкнула словенка Ника Кризнар. Во второй соревновательный день Таканаши и Кризнар поменялись призовыми местами.

Оттого ещё сильнее закрутилась интрига в розыгрыше Кубка мира. И Сара Таканаши, и Ника Кризнар могут одержать победу в общем зачёте. Да, в Нижнем Тагиле в этом году не определился обладатель Хрустального глобуса, как это было в 2019-м, но собравшиеся зрители увидели жаркую борьбу. Россиянки даже близко подобраться к пьедесталу не смогли: Ирина Аввакумова в первый день стала десятой, во второй – двенадцатой.

Комплекс «Аист» в этом сезоне прощается с мировыми стартами. Если всё пойдёт по плану, то мужчины должны вернуться в Нижний Тагил в начале декабря.

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