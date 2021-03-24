Названы первые имена спикеров саммита "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге

Ожидается, что основной площадкой Всемирного саммита станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Фото: с сайта саммита

Ассоциация SportAccord назвала первую тему саммита и основных спикеров. Главным спикером по теме «Организация мероприятий в новой реальности и в непрерывно растущем мире спорта» станет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Помимо губернатора, спикерами выступят члены координационного совета CityAccord: генеральный секретарь Международного союза олимпийских городов Мэлани Дюпарк, старший консультант спортивного совета Лос-Анджелеса Дэвид Саймон и основатель и президент Ассоциации спортивных событий и туризма Эл Кид.

«Мы принимали матчи чемпионата мира по футболу, чемпионат мира по боксу, турниры Большого шлема, проводим этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и другие крупнейшие состязания. Уверен, CityAccord позволит нам презентовать наш спортивный и туристический потенциал, а также станет площадкой для обсуждения новых вызовов, стоящих перед организаторами соревнований самого высокого уровня в условиях глобальных изменений», – передаёт департамент информполитики Свердловской области слова губернатора Евгения Куйвашева.

Отметим, что на саммит «SportАccord» в Екатеринбурге ждут Президента России Владимира Путина. В прошлом году во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта Евгений Куйвашев пригласил главу государства посетить весной столицу Урала. Владимир Путин ответил, что постарается зафиксировать в графике это мероприятие. Ожидается, что основной площадкой Всемирного саммита станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Предварительно известно, что саммит перенесут с мая на сентябрь.

SportAccord – Всемирный спортивный и деловой саммит, шестидневное мероприятие, на котором собираются лидеры мирового спортивного сообщества. Саммит проходит при поддержке Международного Олимпийского комитета.