С 2022 года россияне начнут получать "спортивный" налоговый вычет

Налоговый вычет россияне смогут получить за фитнес, единоборства, йогу, посещения бассейна. Фото: Алексей Кунилов

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому россияне смогут получать налоговый вычет за занятия фитнесом за себя и детей. "Спортивный" вычет будет доступен с 2022 года.

Россияне смогут вернуть средства, потраченные на физкультурно-оздоровительные услуги. Организаци и ИП, с которыми будет заключаться договор, должны входить в список Минспорта. Он будет сформирован на основе данных от регионов. Порядок ведения перечня определелит Правительство РФ. Кабмину также предстоит утвердить виды физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания.

"Предварительно знаю, учтут фитнес, единоборства, йогу, посещения бассейна. Специально предусмотрели, что вернуть НДФЛ можно за детей. Государство компенсирует 13 процентов от расходов, которые ограничены 120 тысячами рублей в год. Получается, на руки получишь до 15,6 тысяч рублей за все существующие вычеты (лечение, образование и т.д.)", - прокомментировал принятие закона депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Для получения вычета налогоплательщику необходимо будет предоставить документы, подтверждающие расходы, - копию договора и кассовый чек в бумажном или электронном виде.

"Также принят закон, устанавливающий понятие физкультурно-оздоровительной услуги. Это услуга, оказываемая физкультурно-спортивными организациями и ИП, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, направленную на удовлетворение потребностей граждан в поддержании и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии", - говорится в сообщении Госдумы.