Владимир Путин подписал закон о спортивном кешбэке

Россияне смогут получить возврат средств за занятия фитнесом за 2022, подав документы в начале 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дополняется перечень социальных налоговых вычетов. Россияне смогут возвращать часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.

"Спортивный" налоговый вычет можно будет получить за себя и детей. Подписанный закон вступает в силу через месяц после опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ - таковым считается календарный год. Получается, что россияне смогут получить возврат средств за 2022 год, подав документы в начале 2023-го. От налогоплательщика потребуются документы, подтверждающие расходы: копия договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажном или электронном виде.

Отметим, что организации и ИП, с которыми граждане будут заключать договор, должны входить в список Минспорта. Его будут формировать ежегодно на основе данных от регионов. Порядок ведения перечня определит Правительство РФ. Кабмин также утвердит виды физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания.

"В ближайшее время Правительство РФ определит, какие организации, дисциплины, практики поучаствуют в программе так называемого кешбэка. Предварительно знаю, учтут фитнес, единоборства, йогу, посещения бассейна. Специально предусмотрели, что вернуть НДФЛ можно за детей. Государство компенсирует 13% от расходов, которые ограничены 120 тысячами рублей в год. Получается, на руки можно получить до 15,6 тысячи рублей за все существующие вычеты", - прокомментировал ранее закон, принятый Госдумой, депутат от Свердловской области Андрей Альшевских.

Закон "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин также подписал закон, устанавливающий понятия физкультурно-оздоровительной услуги и физкультурно-спортивной организации. Соответствующие изменения внесены в ст. 2 и 10 ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".