1500 метров теперь с уральским рекордом

Анастасия Кирпичникова уже выиграла одну медаль на чемпионате России. Фото: Скриншот ютуб-канала "Всероссийская федерация плавания"

В Казани стартовал чемпионат России по плаванию. Для наших спортсменов это невероятно важное событие, поскольку по его итогам сформируют состав сборной, которая примет участие в Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Представительница Свердловской области Анастасия Кирпичникова выполнила олимпийский норматив на дистанции 400 метров вольным стилем. И ещё обновила рекорд России, который держался с 2003 года.

Чемпионат страны собрал сильнейших спортсменов. В Казани соревнуются более 600 пловцов из 58 субъектов Российской Федерации. На кону Олимпиада. А ещё и чемпионат Европы в Будапеште (май 2021-го), первенство Европы в Италии (июль 2021-го) и 32-я Всемирная летняя Универсиада в Чэнду. С последней, кстати, довольно интересный момент. Перед самым началом чемпионата России стало известно, что студенческие Игры перенесут с 2021-го на 2022-й из-за пандемии коронавируса. Получается, что две Универсиады теперь будут стоять рядом друг за другом – в 2022 году в Китае, и в 2023-м – в Екатеринбурге.

В Казани же мы болеем за наших девушек. Конечно, мужская команда тоже способна преподнести приятные сюрпризы, но последние медальные достижения всё же связаны в большей степени с уральскими пловчихами.

Так, на дистанции 400 метров вольным стилем Анастасия Кирпичникова, представляющая Свердловскую область (нижнетагильский СК «Спутник»), заняла второе место, уступив Анне Егоровой. Но время, показанное на дистанции, укладывается в олимпийский норматив. Поэтому и Анна, и Анастасия выполнили условия отбора на Игры.

Анастасия Кирпичникова после заплыва отметила, что своим временем довольна.

– На 400 метров я вообще не рассчитывала. Ну рассчитывала, конечно, в глубине души, но соперницы сильные, которые всю жизнь плавают эту дистанцию, – рассказала Анастасия. – На чемпионате моя задача отобраться на 800, 1500 метров и по своему лучшему времени проплыть.

Чемпионат России ещё продолжается и, конечно, у Анастасии есть шанс побороться за медали на этих дистанциях. Более того, в квалификационном заплыве на 1500 метров (вольным стилем) пловчиха показала результат 16:08.18. Это новый рекорд России, предыдущий держался с 2003 года. Причём Анастасия улучшила его почти на пять секунд. В 2003 году Регина Сыч проплыла дистанцию за 16.13.13. В 2003-м Анастасии Кирпичниковой было три года… Финалы на 1500 метров завершились уже после сдачи номера газеты в печать.

Продолжая разговор про Анастасию, стоит отметить и ещё один любопытный момент. В прошлом году, дебютировав на чемпионате страны на открытой воде, она выиграла олимпийскую дистанцию – 10 километров. Эта дебютная, очень неожиданная победа (поскольку с 2014-го выигрывала одна и та же спортсменка) позволит свердловской пловчихе поучаствовать в олимпийском отборе ещё и на открытой воде. И в случае успеха она сможет выступить сразу в двух дисциплинах в Токио-2021.

Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля.

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