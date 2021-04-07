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Спорт
7 апреля 2021, 15:57

Саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге перенесли на ноябрь 2021 года

Спорт-Аккорд

Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" пройдёт в уральской столице в период с 7 по 12 ноября. Фото: скрин логотипа мероприятия с сайта SportAccord.

Исполнительный комитет "Спорт-Аккорд" принял решение сдвинуть даты проведения Всемирного саммита спорта и бизнеса в Екатеринбурге. Мероприятие перенесли с мая на ноябрь 2021 года.

Как сообщают представители оргкомитета, перенос мероприятия с весны на осень обеспечит большую безопасность для гостей и участников саммита.

"Мы безмерно благодарны нашим партнёрам в Екатеринбурге, Свердловской области и России за поддержку. Благополучие наших делегатов - это приоритет, и мы верим, что перенос саммита "Спорт-Аккорд" на более поздний срок даст больше времени на планирование тем людям, которые хотят посетить мероприятие", - передаёт слова президента SportAccord и GAIFS Рафаэля Кьюлли оргкомитет.

Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" пройдёт в уральской столице в период с 7 по 12 ноября. Основной площадкой Всемирного саммита планируют сделать МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

SportAccord – Всемирный спортивный и деловой саммит, шестидневное мероприятие, на котором собираются лидеры мирового спортивного сообщества. Саммит проходит при поддержке Международного олимпийского комитета.

К слову, мероприятие может посетить Президент России Владимир Путин. В 2020 году во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта Евгений Куйвашев пригласил Владимира Путина на саммит в Екатеринбург. Владимир Путин, в свою очередь, ответил, что постарается зафиксировать это событие в своём графике.

Областная газета Свердловской области

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