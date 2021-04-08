Уральские пловчихи сильны командой

Сборная Свердловской области - на высшей ступени пьедестала почёта. Фото: Алексей Савченко/RusSportImage

Женская команда Свердловской области выиграла эстафету 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Дарья Муллакаева, Анастасия Кирпичникова, Дарья Устинова, Валерия Саламатина были быстрее ближайших преследователей почти на семь секунд.

Кролевая эстафета 4 по 200 метров на чемпионате России для наших девушек дисциплина медальная. За последние несколько лет женский квартет всегда останавливался в призовой тройке. В 2016 и 2017 годах были победы. В 2018-м стали вторыми, а на следующий год вновь вернули себе пальму первенства. В 2020-м наша команда финишировала на второй строчке, уступив представительницам Санкт-Петербурга. А в этом году взяла реванш.

Дарья Муллакаева, Анастасия Кирпичникова, Дарья Устинова, Валерия Саламатина показали время 8.02,18. Петербурженки (Александра Быкова, Полина Невмовенко, Александра Кудрявцева, Алёна Чеховских) – 8.09,91. На третьем месте – команда ХМАО-Югра (8.13,08). Примечательно, что в 2019-м наша команда (таким же составом) также выиграла у Санкт-Петербурга почти восемь секунд.

Напомним, что текущий чемпионат России является отборочным стартом для формирования сборных команд для выступления на Олимпийских играх в Токио летом этого года. Международная федерация плавания регламентирует время, которое должно быть показано на национальных стартах, чтобы быть допущенным к Играм. Но чёткий олимпийский норматив есть в личных соревнованиях и на эстафеты он не распространяется. Поэтому команда Свердловской области должна получить свою путёвку в Токио.

Золотая медаль в эстафете стала второй наградой высшей пробы для представителей нашего региона. Ранее золото и серебро завоевала Анастасия Кирпичникова на дистанции 1500 и 400 метров вольным стилем соответственно. Впереди у девушек, в числе прочего, соревнования на двухсотметровке на спине (Дарья Устинова в квалификации – вторая) и 800 метров вольным стилем (Анастасия Кирпичникова в предварительных заплывах – первая).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».