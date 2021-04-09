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9 апреля 2021, 16:53

В Екатеринбурге перекроют центр на время забега «Майская гроза»

забег

Днём 2 мая планируется ограничить движение транспорта по нескольким улицам. Фото: Павел Ворожцов.

Центр Екатеринбурга перекроют из-за «Майской грозы». Мероприятие станет первым в серии забегов «Европа-Азия».

Забег состоится 2 мая. Он пройдёт в рамках 84-й эстафеты «Весна Победы». Старт и финиш запланированы в одной точке – на стадионе «Динамо» (ул. Ерёмина, 12). Маршрут же будет проложен по центральным улицам уральской столицы.

В связи с этим с 12:00 до 14:00 планируется ограничить движение транспорта по следующим участкам улиц:

  • от ул. Пушкина по нечётной стороне пр. Ленина до ул. 8 Марта;
  • от пр. Ленина по нечётной стороне ул. 8 Марта, ул. Бориса Ельцина до ул. Челюскинцев;
  • от ул. Челюскинцев по чётной стороне ул. Бориса Ельцина, ул. 8 Марта до пр. Ленина;
  • от ул. 8 Марта по чётной стороне пр. Ленина до ул. Пушкина.

Напомним, в прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки «Майская гроза» была отменена. В 2019 году в легкоатлетическом забеге в Екатеринбурге участие приняли более 2 500 человек, в том числе спортсмены из разных городов России и области.

Областная газета Свердловской области

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