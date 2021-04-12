Кто в Токио? Рассказываем о спортсменах, выполнивших правила отбора на предстоящую Олимпиаду

Анастасия Кирпичникова отобралась на первую в карьере Олимпиаду. Фото: Алексей Савченко/RusSportImage

В Казани завершился чемпионат России по плаванию – отборочный старт для формирования команд, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Свердловская пловчиха Анастасия Кирпичникова выполнила условия отбора сразу на трёх дистанциях – 1500, 800 и 400 метров вольным стилем. Сейчас, почти за 100 дней до открытия Игр-2021, уже несколько спортсменов выполнили необходимые критерии, которые позволят выступить в Японии. «Облгазета» рассказывает, кто из уральских атлетов уже имеет заветную путёвку.

Для начала нужно расставить все точки над «i»: олимпийские отборы ещё продолжаются, и в некоторых видах спорта они закончатся уже ближе к самим Играм. Где-то будет взят рейтинг спортсменов (к примеру, в теннисе, дзюдо, маунтинбайке), зафиксированный международными федерациями к определённой дате. Поэтому далеко не везде сейчас известны участники соревнований в Токио.

Прозрачная вода

Более-менее ясная ситуация с плаванием и прыжками в воду. Уральская прыгунья Кристина Ильиных получила лицензию на чемпионате Европы в Киеве в 2019 году. Ильиных тогда стала второй в прыжках с трёхметрового трамплина. Её личный тренер – Наталия Валова – в разговоре с «ОГ» отметила, что право выступить на Играх получат лишь золотые медалисты. Однако спустя полтора месяца Международная федерация плавания (FINA) пересмотрела правила отбора, перераспределив квоты. И Кристина получила право выступить в Токио. Осталось лишь дождаться своего шанса.

В плавании необходимо было выполнить олимпийский норматив, ранее установленный FINA. Как мы уже писали, первое место не гарантирует место в команде, нужно уложиться в правильное время. Такая ситуация произошла, к примеру, с Дарьей Устиновой. Представительница нижнетагильского клуба «Спутник» выиграла свою коронную дистанцию 200 метров на спине, но не уложилась в олимпийский норматив – 2.10.39. У Дарьи – 2.10.82. Обидно…

20-летняя Анастасия Кирпичникова (также представляет СК «Спутник») уложилась в нужное время на трёх дистанциях вольным стилем. В заплыве на 1500 метров она установила рекорд России сначала в квалификации, а затем побила его же в финале. До этого рекордное время держалось с 2003 года. Примечателен ещё и тот факт, что в прошлом году Анастасия выиграла чемпионат России на открытой воде (дистанция 10 км). Теоретически Кирпичникова может отобраться на Олимпиаду ещё и на открытой воде и выступить в двух разных дисциплинах.

Не совсем ясным остаётся решение по эстафетам. На чемпионате России (дистанция 4 по 200 метров вольным стилем) заплыв выиграла команда Свердловской области в составе Дарьи Муллакаевой, Анастасии Кирпичниковой, Дарьи Устиновой и Валерии Саламатиной. Однако главный тренер сборной России Сергей Чепикотметил, что для подготовки на эту дистанцию подключат лишь Валерию Саламатину.

Опыт и новичок

Путёвку на летнюю Олимпиаду также имеет свердловский гимнаст Давид Белявский. Он ещё в 2018 году на чемпионате мира в Дохе стал серебряным призёром в командном турнире. До победы тогда не хватило обидные 0,049 балла, но билет в Токио был уже в кармане.

29-летний Давид – один из самых опытных уральских олимпийцев. Для него Олимпиада-2021 должна стать уже третьей в карьере. На прошлых Играх-2016 в Бразилии он завоевал две медали – серебро (в команде) и бронзу (на брусьях).

Ещё одна личная квота на Олимпийские игры-2021 появилась у свердловских спортсменов к концу 2020 года. Да и где? В новом для олимпийского движения виде – скалолазании.

20-летняя Виктория Мешкова выиграла её на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве. До неё завоевать три награды высшей пробы на одном первенстве Старого Света ещё никому за всё время не удавалось. Результат – феноменальный. Ещё и с учётом того, что до этого у Мешковой медалей взрослого чемпионата Европы не было вообще. Виктория и ещё одна россиянка – Юлия Каплина – вошли в число 20 лучших скалолазок планеты. Именно столько спортсменов выступит в этой дисциплине.

Кстати, интересный момент. Из всех новых видов спорта, включённых в программу Игр-2021 – скалолазания, бейсбола, карате, сёрфинга и скейтбординга, – квоты россияне пока что смогли добыть лишь в первом.

Кто поможет команде

Свердловчане помогали завоевать путёвки на Олимпийские игры и в командных видах. Так, ещё в 2019 году женская сборная России по волейболу добыла право выступить в Токио, заняв первое место на одном из шести Интерконтинентальных квалификационных турниров. В составе команды выступала капитан свердловской «Уралочки», екатеринбурженка Ксения Парубец.

Ксения сейчас восстанавливается после серьёзной травмы – разрыва крестообразной связки колена. Но в Японии, уверены, сможет усилить нашу команду. Не исключено, что в состав сборной может войти кто-то ещё из уральского клуба.

Схожая ситуация в баскетболе. В уже олимпийской дисциплине 3 х3 может выступить игрок БК «УГМК» Татьяна Петрушина. В 2017-м Татьяна за две недели стала чемпионкой мира и Европы. В этом виде женская сборная России свою путёвку уже получила.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Сменившие прописку Есть также спортсмены, кто родился и воспитывался в Свердловской области, но впоследствии сменил профессиональную «прописку» на другой регион. В частности, квоту в пулевой стрельбе имеет уроженец Лесного Владимир Масленников. В 2016-м, выступая за нашу область, он стал бронзовым призёром Игр в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Ещё один уроженец нашей области – бадминтонист Иван Созонов – на данный момент по рейтинговым очкам также имеет право выступить на Олимпиаде (в паре с Владимиром Ивановым). Но рейтинг уточнят ближе к Играм.

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