Правительство РФ направит 10 миллиардов на объекты Универсиады-2023

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание Правительства, на котором, в частности, обсуждались подготовка к Всемирным студенческим играм, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. На софинансирование объектов Универсиады направят 10 млрд рублей.
Михаил Мишустин напомнил, что за последние 10 лет Россия принимала такие крупные спортивные мероприятия как Олимпиада 2014 года в Сочи, ЧМ по футболу 2018 года и Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске. По его словам, во всех случаях спортсмены дали высокую оценку уровню спортивной инфраструктуры.
"Сегодня Правительство направит почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.
Он подчеркнул, что в рамках подготовки к Универсиаде необходимо построить, отремонтировать и реконструировать порядка 40 объектов.
Напомним, в августе 2020 года правительство Свердловской области своим постановлением утвердило комплексную программу "Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге". Согласно документу, на подготовку к студенческим играм потратят 87 млрд рулей.
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