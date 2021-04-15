Правительство РФ направит 10 миллиардов на объекты Универсиады-2023

В рамках подготовки к Универсиаде необходимо построить, отремонтировать и реконструировать порядка 40 объектов. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание Правительства, на котором, в частности, обсуждались подготовка к Всемирным студенческим играм, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. На софинансирование объектов Универсиады направят 10 млрд рублей.

Михаил Мишустин напомнил, что за последние 10 лет Россия принимала такие крупные спортивные мероприятия как Олимпиада 2014 года в Сочи, ЧМ по футболу 2018 года и Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске. По его словам, во всех случаях спортсмены дали высокую оценку уровню спортивной инфраструктуры.

"Сегодня Правительство направит почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Он подчеркнул, что в рамках подготовки к Универсиаде необходимо построить, отремонтировать и реконструировать порядка 40 объектов.

Напомним, в августе 2020 года правительство Свердловской области своим постановлением утвердило комплексную программу "Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге". Согласно документу, на подготовку к студенческим играм потратят 87 млрд рулей.

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