Евгений Куйвашев, Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин обсудили подготовку к саммиту SportAccord

Власти пообещали оказать иностранным участникам саммита визовую поддержку. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр спорта РФ Олег Матыцин, зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полпред Президента в УрФО Владимир Якушев обсудили подготовку к Всемирному саммиту SportAccord, который пройдёт в Екатеринбурге. Власти пообещали оказать иностранным участникам саммита визовую поддержку.

Дмитрий Чернышенко заявил, что при организации проведения саммита необходимо уделить особе внимание эпидемиологической безопасности и проработать комплекс мер по профилактике против коронавируса.

"Проведение в Екатеринбурге Всемирного саммита, который направлен на объединение и поддержку международных спортивных федераций и организаций, станет важным спортивным и деловым событием. Планируется, что в нем примут участие около 1,5 тысячи участников. Сейчас аккредитовалось уже 300. В основном из Франции, Италии, Бельгии и России", - заявил вице-премьер.

Он также заявил, что по итогам заседания оргкомитета МИД РФ и Минспорту дано поручение оказать визовую поддержку иностранным участникам форума и представителям СМИ.

В свою очередь Евгений Куйвашев заявил, что основной площадкой саммита станет "Екатеринбург-ЭКСПО". Он напомнил, что международная регистрация участников открылась в апреле 2020 года, а в феврале и ноябре прошлого года в уральскую столицу приезжала оценочная делегация SportAccord.

"Мы к ним тщательно готовились, и оценочная комиссия признала, что инфраструктура Екатеринбурга полностью соответствует требованиям к проведению саммита. Особое внимание при подготовке мы уделяем комплексному обеспечению безопасности здоровья участников и гостей, профилактике и предотвращению распространения новой короновирусной инфекции в регионе", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, на прошлой неделе исполнительный комитет SportAccord принял решение сдвинуть даты проведения Всемирного саммита спорта и бизнеса в Екатеринбурге на несколько месяцев. Мероприятие перенесли с 23–28 мая мая на 7-12 ноября.

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