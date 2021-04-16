К Универсиаде-2023 на ремонт фасадов зданий в Екатеринбурге выделят почти 460 миллионов

Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Екатеринбург провёл совещание по подготовке к Всемирной летней Универсиаде–2023 года. Фото: Павел Ворожцов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Екатеринбург провёл совещание по подготовке к Всемирной летней Универсиаде–2023 года. Он заявил, в частности, что на ремонт фасадов зданий в уральской столице будет выделено 457 млн рублей.

По словам Дмитрия Чернышенко, в рамках подготовки к Универсиаде в уральской столице будут отремонтированы фасады домов, расположенные по маршруту следования участников. Свердловскому правительство дано поручение утвердить перечень этих зданий до середины мая.

"На ремонт фасадов, по предварительным оценкам, планируется выделить 457 млн рублей. Это будут средства из федерального и областного бюджетов", – сообщает пресс-служба федерального кабмина.

Вице-премьер также заявил, что для обеспечения комфорта и безопасности при проведении студенческих игр необходима корректировка программы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь подчеркнул, что подготовка к Универсиаде идёт строго в соответствие с планом.

"В 2021 году планируется завершить проектирование работ по 14 действующим объектам, а в 2022 году – по четырём объектам. В этом году в планах капитально ремонтировать крытый футбольный манеж "Урал". В следующем году – завершить работы по реконструкции и капремонту 11 действующих объектов, в 2023 году – 6 объектов", – заявил глава региона.

Напомним, 15 апреля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики

32-е Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта, из них 15 обязательных и 3 дополнительных.

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