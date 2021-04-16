Дмитрий Чернышенко проверил подготовку Екатеринбурга к проведению Универсиады-2023 и саммита «SportAccord»

Дмитрий Чернышенко на заседании по вопросам подготовки Екатеринбурга к Универсиаде-2023. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбург с визитом прибыл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он провёл два совещания, посвящённых подготовке к проведению Универсиады-2023 и Всемирного саммита спорта и бизнеса «SportAccord». В мероприятиях приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также министр спорта России Олег Матыцин.

Прежде всего Дмитрий Чернышенко побывал на строительной площадке Деревни Универсиады. Вице-премьеру рассказали о сроках сдачи объектов и заверили, что все работы идут согласно графику, а некоторые и вовсе опережают намеченные сроки.

– В 2020 году начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции и капитальному ремонту 10 действующих спортивных объектов. В 2021-м планируется завершить проектирование работ по 14 действующим объектам, а в 2022 году – ещё по четырём. В этом году в планах капитально ремонтировать крытый футбольный манеж «Урал». В следующем – завершить работы по реконструкции и капремонту 11 действующих объектов, в 2023 году – шести объектов, – сказал Евгений Куйвашев.

Накануне стало известно о том, что Правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики. Дмитрий Чернышенко также добавил, что ещё 457 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов будет выделено на приведение в порядок фасадов домов, расположенных по маршруту следования участников. Перечень этих домов будет определён к маю 2021 года.

После осмотра будущей Деревни Универсиады делегация отправилась в конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где прошло два заседания. На одном из них обсуждалась подготовка к студенческим играм, проговаривалась программа проведения соревнований, также было уделено внимание программе наследия игр.

– Невозможно делать такие крупные события только для того, чтобы мы все собрались, – отметил Дмитрий Чернышенко. – Это нужно делать ради долгосрочного наследия. Сегодня мы много времени уделили как раз этим вопросам, обсуждали передачу корпусов Деревни Универсиады после проведения соревнований Уральскому федеральному университету, строительство и реконструкцию стадионов.

На втором заседании обсуждался саммит «SportAccord». Он пройдёт с 7 по 12 ноября (изначально планировался на сентябрь), а площадкой мероприятия станет «Екатеринбург-ЭКСПО».

– Наша задача – провести форум на самом высоком уровне, показать наши возможности и уровень, при этом обеспечив безопасность всех участников. Саммит позволит привлечь в Россию и в Екатеринбург в частности ещё больше организаторов международных соревнований, – отметил Чернышенко.

В саммите планируют принять участие около 1,5 тысячи участников, 300 человек уже зарегистрировались на мероприятие. Вчера Дмитрий Чернышенко осмотрел площадку «Екатеринбург-ЭКСПО». Под деловую программу саммита будет использовано пять конференц-залов, шесть переговорных комнат, отдельно организуют офисы президентов международных спортивных федераций и зону Международного олимпийского комитета (МОК) с переговорными комнатами и офисом президента МОК.

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