Открылась регистрация участников на саммит "SportAccord" в Екатеринбурге

Саммит пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 12 ноября. Фото: с сайта саммита.

Сегодня открылась регистрация на Всемирный саммит "SportAccord". Он пройдёт в Екатеринбурге в начале ноября.

Сегодня в уральскую столицу прибыла делегация саммита, в состав которой впервые входит президент Ассоциации"SportAccord" Рафаэль Кьюлли. Они открыли регистрацию для участия в мероприятии.

До старта мероприятия остаётся ровно 200 дней. На встрече делегации саммита с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым обсуждались вопросы организации.

"Хочу отметить, что мы комплексно подходим к решению всех организационных вопросов, подготовке инфраструктуры, обеспечению безопасности", - передаёт слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.

Известно, что среди гостей саммита буду специалисты из сферы здравоохранения, организации общественных мероприятий, общественные деятели, известные спортсмены и политики. Например, среди приглашённых числится 8-ой Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

"В рамках повестки форума планируется обсудить цели устойчивого развития Организации Объединённых Наций" – пояснил Рафаэль Кьюлли.

В деловую программу саммита губернатор предложил внести темы "Законодательство", "Городская среда", "СМИ", "Здравоохранение", "Инвестиции" и "Министерство". Они будут обсуждаться в ключе развития спорта и спортивной индустрии после пандемии.

Напомним, столица Урала активно готовится к проведению саммита. На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с зампредседателя Правительства РФДмитрием Чернышенко и обсудил подготовку к мероприятию. В начале апреля стало известно о переносе даты с мая на ноябрь 2021 года. Теперь саммит пройдёт с 7 по 12 ноября. Мероприятие соберёт более 100 международных спортивных федераций.

Среди первых спикеров заявлены генеральный секретарь Международного союза олимпийских городов Мэлани Дюпарк, старший консультант спортивного совета Лос-Анджелеса Дэвид Саймон, а также основатель и президент Ассоциации спортивных событий и туризма Эл Кид.

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