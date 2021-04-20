Открылась регистрация участников на саммит "SportAccord" в Екатеринбурге

Сегодня открылась регистрация на Всемирный саммит "SportAccord". Он пройдёт в Екатеринбурге в начале ноября.
Сегодня в уральскую столицу прибыла делегация саммита, в состав которой впервые входит президент Ассоциации"SportAccord" Рафаэль Кьюлли. Они открыли регистрацию для участия в мероприятии.
До старта мероприятия остаётся ровно 200 дней. На встрече делегации саммита с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым обсуждались вопросы организации.
"Хочу отметить, что мы комплексно подходим к решению всех организационных вопросов, подготовке инфраструктуры, обеспечению безопасности", - передаёт слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.
Известно, что среди гостей саммита буду специалисты из сферы здравоохранения, организации общественных мероприятий, общественные деятели, известные спортсмены и политики. Например, среди приглашённых числится 8-ой Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
"В рамках повестки форума планируется обсудить цели устойчивого развития Организации Объединённых Наций" – пояснил Рафаэль Кьюлли.
В деловую программу саммита губернатор предложил внести темы "Законодательство", "Городская среда", "СМИ", "Здравоохранение", "Инвестиции" и "Министерство". Они будут обсуждаться в ключе развития спорта и спортивной индустрии после пандемии.
Напомним, столица Урала активно готовится к проведению саммита. На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с зампредседателя Правительства РФДмитрием Чернышенко и обсудил подготовку к мероприятию. В начале апреля стало известно о переносе даты с мая на ноябрь 2021 года. Теперь саммит пройдёт с 7 по 12 ноября. Мероприятие соберёт более 100 международных спортивных федераций.
Среди первых спикеров заявлены генеральный секретарь Международного союза олимпийских городов Мэлани Дюпарк, старший консультант спортивного совета Лос-Анджелеса Дэвид Саймон, а также основатель и президент Ассоциации спортивных событий и туризма Эл Кид.
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