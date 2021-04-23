Нижний Тагил впервые должен открыть новый сезон Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Летающие лыжники должны открыть сезон в Нижнем Тагиле. Фото: Владимир Мартьянов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила календари прыжков на лыжах с трамплина на предстоящий сезон 2021/2022. Конечно, черновик ещё предстоит утвердить, но основные даты уже понятны. Главное, что Нижнему Тагилу, судя по всему, доверят открывать весь сезон. Первые этапы Кубка мира среди летающих лыжников запланированы именно на Долгой.

По проекту календаря на Урал сильнейшие прыгуны с трамплина должны приехать 20–21 ноября. Впервые эта информация появилась после декабрьского этапа. Возможно, что перенос открытия в Россию связан с тем, что в конце ноября на Урале уже устойчивое снежное покрытие и необходимые температуры. Плюс нет проблем с ветром.

Европейские этапы, проходящие в начале зимы, иногда приходится либо полностью отменять (как прыжки в Титизе-Нойштадт в 2018-м, когда в Германии в начале декабря был плюс и снег мгновенно растаял), либо частично, как это было в Финляндии 1 декабря 2019-го. Да и польская Висла, где последние несколько лет прыгуны начинают сезон, порой не балует необходимым снегом и температурами.

Россия ещё никогда не открывала Кубок мира. Поэтому Нижний Тагил вновь может войти в историю.

Также в календаре женских прыжков гора Долгая заявлена на конец марта 2022 года. «Аист» должен принять традиционный тур «Синяя птица» 19–20 марта.

Решения, принятые на совещании FIS, должны быть утверждены на Конгрессе FIS, который пройдёт в онлайн-формате в начале июня. По примеру прошлого года можно сказать, что могут сместиться даты, но не запланированные места.