Давид Белявский: "Золото на перекладине - самая неожиданная медаль, которая могла бы быть"

Фото: Павел Ворожцов

В минувшие выходные в Базеле (Швейцария) завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Сборная России одержала уверенную победу в общем зачёте, завоевав 13 медалей. Свой вклад в победу внёс и свердловский гимнаст Давид Белявский: он стал чемпионом Европы в упражнениях на перекладине, а также занял второе место в многоборье и в упражнениях на брусьях. Давид поделился своими впечатлениями от прошедшего турнира с "Областной газетой".

- В целом чемпионат прошёл удачно для нашей команды, это наш первый международный старт с 2019 года. Рады, что сумели показать такой результат. Для себя лично могу отметить, что получилось даже больше, чем ожидал.

- Уже после завершения чемпионата вы рассказали о проблемах со здоровьем. Что произошло?

- В квалификации в заключительном виде программы я получил небольшую травму, потянул спину. А на следующее утро не мог согнуться. Но к вечеру меня смогли поставить на ноги наши врачи, и я выступал ещё три дня после этого. Если смотреть на результат, то эта ситуация никак не повлияла на мои выступления, но переживания по этому поводу были большие.

- Вы завоевали свою первую золотую медаль на перекладине на чемпионатах Европы. Неожиданный результат для вас, учитывая, что это был последний вид программы?

- Самая неожиданная медаль, которая могла бы быть, других слов тут не подобрать. Не особо рассчитывал на медаль, хотя готовился к каждому виду, хотел отработать чемпионат Европы по маскиму.

- В финале многоборья вы отлично выступили на коне, набрав очень высокий балл. Обидно было, что в отдельных упражнениях на коне не удалось побороться за медаль?

- Конечно, обидно. Но не от того, что не завоевал медаль, а из-за того, что не получилось сделать свою комбинацию так, как я умею. Конечно, мог побороться за награды и на коне, но рад, что сумел завершить чемпионат на мажорной ноте - победой в упражнениях на перекладине.