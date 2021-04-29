Анастасия Кирпичникова: «Я уже давно проплыла по рекорду России»

Анастасия Кирпичникова. Фото: Алексей Савченко/RusSportImage

Уральская пловчиха Анастасия Кирпичникова была включена в предварительный состав сборной России на участие в летней Олимпиаде в Токио в 2021 году. На прошедшем чемпионате России Анастасия выполнила условия отбора сразу на трёх дистанциях – 1500, 800 и 400 метров. Причём в заплыве на 1500 метров вольным стилем она установила рекорд России сначала в квалификации, а затем побила его же в финале. А ещё Кирпичникова может отобраться на Олимпиаду на открытой воде и выступить в двух разных дисциплинах.

20-летняя Анастасия Кирпичникова (представляет нижнетальгиский СК «Спутник») – одно из открытий прошедшего национального отбора. И, как рассказывает сама пловчиха «Облгазете», в своих силах она была уверена.

– Я настраивалась на дистанции 800 и 1500 метров, так как знала – на этих дистанциях точно отберусь, – рассказала Анастасия. – А вот на 400 метров отбор для меня был приятным удивлением. Как готовилась? Это был мой неосновной старт, поэтому подготовки как таковой не было. Главные соревнования – это Олимпиада.

– Почему на 400 метров не было уверенности?

– На 800 и 1500 чувствовала силы. А на дистанции 400 метров всегда отбирались две сильные девочки – Аня Егорова и Вероника Андрусенко.

– Вы сказали, что подготовки не было, но при этом чувствовали силы?

– Потому что мои лучшие результаты на этих дистанциях быстрее, чем отбор на Олимпиаду. Это придало мне уверенности.

– Вы побили рекорд, который держался с 2003 года. Но по трансляции казалось, что вам не очень радостно.

– Я уже давно проплыла по рекорду России на 1500 метров и не один раз (улыбается). Просто он был не засчитан, потому что плыла не в составе сборной России. Так что это было вопросом времени. Не могу сказать насчёт эмоций… Хотела проплыть лучше. После квалификации даже не удивилась. Не сильно была довольна временем. Но рада, что стала первой в истории России, кто выплыл из 16 минут (время Анастасии 15:58.98. – Прим. «ОГ»).

– Ещё вы можете выполнить норматив отбора на открытой воде. Классика в приоритете?

– Отбор на открытую воду будет в конце июня. Надеюсь, что всё смогу сделать. Оба вида для меня одинаково важны – и открытая вода, и бассейн.

– Впереди у вас чемпионат Европы в Будапеште. Подготовка. Потом – Олимпиада. С таким графиком на родине успеваете бывать?

– Я готовлюсь к стартам во Франции вот уже два года с французским тренером. В прошлом году дома была только один раз. В этом пока тоже… Надеюсь, что ещё получится приехать в 2021-м.