Церемонии открытия и закрытия Универсиады-2023 состоятся на «Екатеринбург Арене»

На «Екатеринбург Арене» всё же уберут временные трибуны. Фото: Алексей Кунилов.

Торжественные церемонии открытия и закрытия Всемирных студенческих игр состоятся на «Екатеринбург Арене». К этому времени стадион пройдёт адаптацию. Соответствующие мероприятия включены в программу подготовки и проведения Универсиады-2023.

Как рассказали «Областной газете» в департаменте информполитики Свердловской области, проектная документация по адаптации спортивного сооружения получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза». В планах предусмотрен демонтаж временных трибун на 12 000 мест. По итогу вместимость стадиона составит 22 424 зрительских места. На освобождённой территории будут установлены медиа-экраны, появится музей спорта Свердловской области. Ранее об этом писала «Облгазета».

Стоимость работ по адаптации «Екатеринбург Арены» в соответствии с положительным заключением госэкспертизы в ценах по состоянию на четвёртый квартал 2020 года составляет 1 239 547,42 тыс. рублей. Предполагается, что 95% от стоимости строительно-монтажных работ будет привлечено из федерального бюджета.

«В настоящее время формируется пакет документов для направления заявки на софинансирование работ по адаптации стадиона из средств федерального бюджета. В случае подтверждения федерального софинансирования работы по адаптации стадиона «Екатеринбург Арена» планируются к выполнению в период 2021–2023 годов», – уточнили изданию в региональном департаменте информполитики.

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