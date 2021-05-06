О чём мечтает в 100 лет Юрий Задорин

Юрий Михайлович может долго рассказывать о каждом из собранных им экспонатов. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня исполняется 100 лет ветерану спорта, человеку, приложившему свою руку ко многим победам уральских спортсменов и появлению многих знаковых спортивных объектов в Свердловской области, инициатору создания регионального музея спорта Юрию Михайловичу Задорину. Накануне столь весомого юбилея корреспонденты «Областной газеты» побывали в гостях у юбиляра.

Для своих лет Юрий Михайлович выглядит вполне бодро. Встретил он нас с палочкой, но затем, увлёкшись разговором, отложил её в сторону и вполне уверенно нет-нет да и отправлялся к полкам, чтобы продемонстрировать очередную реликвию, связанную с его жизнью.

Уже исторически верное название места рождения нашего героя отсылает к учебникам истории – появился на свет Юрий Задорин 6 мая 1921 года в селе Килачёвском, которое тогда входило в состав Зайковской волости Екатеринбургской губернии. В этих местах ещё тогда вовсю шла Гражданская война. Впрочем, скоро началась мирная жизнь, в которой родители Задорина – сельские учителя – чувствовали себя гораздо комфортнее.

Когда Юре исполнилось четыре года, отец подарил ему коньки.

– Я до сих пор уверен, что детские подарки во многом определяют всю остальную жизнь человека, – рассказывает нам Юрий Михайлович. – Благодаря тому отцовскому подарку моя жизнь оказалась вплотную связана со спортом.

Одним из крупнейших спортивных организаторов Урала Юрий Задорин станет много позднее, а в юности детское увлечение коньками переросло в занятие русским хоккеем (канадский в нашей стране появился лишь после Великой Отечественной войны).

Вообще-то Юрий мечтал связать свою жизнь с рекой, после школы отправился поступать в Горьковский институт водного транспорта.

– Как полагается, подал заявление, приехал поступать, но вот незадача – сделал ошибку в слове «пароход», написал его через букву «а», – улыбается спустя много десятилетий Юрий Михайлович, хотя тогда, надо думать, ему было совсем не до смеха.

Но, как это часто случается, не было бы счастья, да несчастье помогло. Задорин вернулся на Урал и поступил в Нижнетагильский металлургический техникум. На НТМЗ (ныне – НТМК) он и начнёт в своё время звёздную карьеру спортивного организатора. До этого будет армейская служба в погранвойсках на Дальнем Востоке, игры за хоккейную команду хабаровского «Динамо».

А когда вернулся домой, то уже не только как игрок, но и как организатор приложил руку к послевоенному возрождению хоккея в Нижнем Тагиле. Позднее в команде «Металлург» начинали путь к вершинам будущие чемпионы мира Николай Дураков, Юрий Коротков, Юрий Варзин, да и сама команда тогда была на лидирующих позициях в ведомственных соревнованиях. В марте 1953 года «Металлург» мог стать и чемпионом РСФСР, но… финальную игру отменили из-за траура по скончавшемуся Иосифу Сталину.

В 1949 году Юрий Задорин возглавил совет добровольного спортивного общества «Металлург» НТМЗ.

– Я был тогда молодой, активный, и меня стали везде продвигать, – рассказывает Юрий Михайлович. – Благодаря поддержке заводского руководства мне удалось серьёзно укрепить спортивную материальную базу завода. Из бывшей котельной сделали спортзал, появились стадион «Металлург», бассейн, лодочная станция, были приглашены тренеры. И вскоре коллектив физкультуры НТМЗ стал одним из сильнейших и на Урале, и за его пределами.

Молодого спортивного руководителя заметило областное начальство, и уже в 1953 году Юрий Задорин возглавил областной совет ДСО «Металлург», а после объединения нескольких ведомственных спортивных обществ возглавил образовавшееся ДСО «Труд».

И благодаря Задорину границы этой настоящей спортивной империи ещё больше расширились – по инициативе профсоюзов появились горнолыжный центр всесоюзного значения на Уктусских горах, комплекс трамплинов в Нижнем Тагиле, Дворец спорта с искусственным льдом в Первоуральске, Дворец спорта профсоюзов (ныне – КРК «Уралец»). И это только самые крупные и знаковые объекты.

– Мне много раз приходилось возглавлять спортивные делегации на крупных международных соревнованиях, – рассказывает Юрий Михайлович. – И вот однажды, во время такой поездки, я увидел в Хельсинки Музей финского спорта. С тех пор главным делом моей жизни стало создание такого музея в Свердловской области.

С тех пор Задорин живёт идеей создания Музея Свердловского спорта. Собрал для него тысячи экспонатов, среди которых есть действительно уникальные, до деталей разработал даже, как должны выглядеть его отдельные залы.

– Музей свердловского спорта уже есть, – повторяет Юрий Михайлович, уже провожая нас до дверей. – Надо только всё это воплотить.

Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры и спорта Свердловской области: – Когда мы говорим о сегодняшних наших достижениях, то очень важно сопоставлять их с тем, чего добились наши предшественники в период, когда шло становление советской системы физкультуры и спорта. Помнить о тех людях, которые стояли у истоков. Юрий Михайлович Задорин много лет собирает информацию о событиях, связанных со спортом на Урале, в созданной им экспозиции 25–30 тысяч экспонатов. Недавно мы были в гостях у Юрия Михайловича вместе с министром спорта России. И Олег Васильевич Матыцин предложил разместить экспозицию музея в вузе. Поддержал идею и ректор УрФУ Виктор Анатольевич Кокшаров. Она интересна ещё и тем, что с коллекцией музея могли бы работать студенты, обучающиеся по специальности «архивное дело».