Прыгунья в воду Кристина Ильиных завоевала золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы

Кристина Ильиных (вторая слева) в составе сборной стала золотой медалисткой. Фото: Giorgio Perottino/LEN EUROPEAN AQUATICS CHAMPIONSHIPS

Сборная России по прыжкам в воду стартовала на чемпионате Европы по водным видам спорта с золотой медали в командных соревнованиях. В составе квартета отметилась и екатеринбурженка Кристина Ильиных.

Чемпионат Европы в Будапеште (Венгрия) должен был пройти в мае прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён на год вперёд. Напомним, что чемпионат по водным видам объединяет классическое плавание в 50-метровом бассейне, плавание на открытой воде, синхронное плавание и прыжки в воду.

Первый комплект наград в прыжках в воду разыграли как раз в командных соревнования. Так, наш квартет – Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов, Екатерина Беляева, Виктор Минибаев – набрал 431,80 балла. На втором месте остановились итальянцы (428,00), на третьем – немцы (421,00). Для 26-летней Кристины Ильиных золотая медаль именно на объединённом чемпионате Европы по водным видам – первая в карьере.

На следующий день Кристина Ильиных также выступила в прыжках с метрового трамплина. Однако чуть-чуть не хватило Кристине удачи, и она остановилась на четвёртом месте, пропустив вперёд представительницу Италии Кьяру Пеллакани. Впереди у Ильиных также финал в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в паре с Виталией Королёвой, который запланирован на 16 мая.

Также нас ждут соревнования пловцов. Вчера, уже после сдачи номера «ОГ» в печать, в плавании на открытой воде (10 км) выступила свердловчанка Анастасия Кирпичникова.

Чемпионат Европы завершится 23 мая.

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