Кабмин РФ выделил ещё 34 миллиона на Универсиаду в Екатеринбурге

Уральский гонщик Сергей Карякин стал первым послом Универсиады-2023. Фото: Ирина Порозова

Правительство России выделило более 1 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных соревнований. 34 млн из этих средств направят на Универсиаду.

Деньги выделяются из резервного фонда кабмина.

"Выделить Минспорту России в 2021 году ... бюджетные ассигнования в размере 1035246,4 тыс. рублей на предоставление: ... гранта в форме субсидии АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге, в размере 34015 тыс. рублей", - говорится в тексте распоряжения правительства.

Средства также направят на подготовку чемпионата мира по волейболу FIVB и финального матча Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 годов, чемпионата мира FIFA по пляжному футболу в Москве и первые Игры стран СНГ. Минспорта России отчитается об использовании средств до 1 февраля 2022 года.

Ранее Правительство РФ направило на софинансирование объектов Универсиады-2023 10 млрд рублей.

В августе 2020 года правительство Свердловской области своим постановлением утвердило комплексную программу "Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге". Согласно документу, на подготовку к студенческим играм потратят 87 млрд рублей. Сейчас средства, направляемые кабмином РФ, составляют 11,5% от общей требуемой суммы.

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