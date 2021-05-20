Открытая и «своя» вода Анастасии Кирпичниковой

Анастасия Кирпичникова уже завоевала две медали на ЧЕ-2021. Но золотой пока нет Фото: LEN/Deepbluemedia

В столице Венгрии Будапеште продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В его заключительной части соревнуются пловцы. Сборная России уже завоевала девять медалей (пять золотых, одно серебро и три бронзы). Две награды на счету свердловской пловчихи Анастасии Кирпичниковой.

20-летняя спортсменка, представляющая нижнетагильский СК «Спутник», сначала приняла участие в соревнованиях на открытой воде. Напомним, что в прошлом году Анастасия дебютировала на дистанции 10 километров на чемпионате России и победила, кажется, даже, неожиданно для самой себя. В Будапеште состоялся уже дебют на международной арене. На десятикилометровке спортсменка стала восьмой. Для первого раза – неплохой результат. Учитывая ещё и то, что Анастасия проиграла лишь шесть секунд. Температура воды, кстати, была около 17 градусов и пришлось плыть в специальном костюме (уральская пловчиха делала это лишь второй раз).

– Я недовольна результатом, – цитирует Всероссийская федерация плавания Анастасию Кирпичникову. – Меня зажимали, били, и мне это не понравилось… Это мой первый крупный международный старт. В принципе, наверное, для первого раза пойдёт.

А вот в 50-метровом бассейне Анастасия чувствовала себя как «в своей» воде. Сначала она в составе эстафетной четвёрки (в финале плыли Александр Щёголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова) на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем она завоевала бронзу, а затем на 800-метровке (также вольным стилем) стала уже серебряным призёром, выиграв личную медаль.

– Я счастлива, потому что перед соревнованиями в бассейне, плыла 10 км на открытой воде, – сказала пловчиха. – А сейчас у меня медаль на 800 метров и в эстафете, последний факт меня сильно удивил, потому что я специализируюсь на длинных дистанциях.

Время Анастасии – 8.21.86 – соответствует новому рекорду России. Она превзошла результат Елены Соколовой, установленный в августе 2008 года, – 8.23.07. Так что теперь Анастасии Кирпичниковой принадлежат рекорды страны и на 1500, и на 800 метров вольным стилем.

Плавательная часть чемпионата Европы продлится до 23 мая.

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