В Екатеринбурге пройдёт экстремальный забег "Стальной характер"

Фото: Предоставлено организаторами "Стального характера"

5 июня на территории спортивного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге состоится экстремальный забег "Стальной характер". У жителей столицы Урала будет возможность проверить себя на одной из четырёх трасс, подготовленных организаторами.

- Екатеринбург уже показал, насколько круто и ярко может проводить такие мероприятия. Забеги прошлых лет собирали тысячи любителей экстрима и просто любителей спорта, готовых проверить себя и поддержать друг друга. Участвовать приходили как большими командами, целыми семьи, коллективами разных организаций, так и индивидуально. Это было действительно зрелищное событие. Уверены, в этом году забег будет ещё круче, ещё эмоциональнее, ещё веселее, - отметил руководитель проекта Андрей Потапов.

Для участников подготовили четыре трассы. Первая из них - 3 километра, на протяжении которой придётся преодолеть 10 испытаний. Эта трасса предназначена для новичков, и на её прохождение будет неограниченное количество времени. Дистанции, протяжённостью 5 и 7 км, подойдут для тех, кто занимается спортом. Ну, а для тех, кто хочет проверить свои силы и свой характер на самой сложной трассе, организаторы подготовили девятикилометровый маршрут с более чем 20 препятствиями.

Участникам предстоит окунуться в резервуары с холодной водой (препятствие "Ледяные ванны"), преодолеть стену высотой почти 5 метров при помощи канатов и товарищей по команде (препятствие "Вертикальный мир"), проползти по десяткам ям с грязью и многое другое. "Стальной характер" можно бежать как командой, так и индивидуально. Регистрация проходит на официальном сайте забега: http://steelcharacter.ru/raspisanie/153138/.