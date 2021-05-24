Анастасия Кирпичникова завоевала третью медаль чемпионата Европы

В Будапеште завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. Фото: Всероссийская федерация плавания.

В Будапеште завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. Сборная России одержала уверенную победу в общем зачёте, завоевав 42 медали (20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых).

Свой вклад в победу российской команды внесли и свердловские спортсмены. Так, «Областная газета» уже писала о том, что свердловская пловчиха Анастасия Кирпичникова сумела завоевать бронзу в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, а затем серебро на дистанции 800 метров вольным стилем. В заключительный соревновательный день Кирпичниковой удалось выиграть ещё одну награду: на этот раз Анастасия стала второй на дистанции 1500 метров вольным стилем.

– Думаю, что 800 метров прошли нормально, а вот на 1500 метров было тяжело. Плюс я спринт сделала в эстафете, может, это сказалось. В принципе, для нынешнего периода, я думаю, что всё хорошо. Тренер сказал, что ничего страшного. В бассейне у меня больше волнения и ответственности, так как я всю жизнь в нём плаваю и знаю, что я могу в нём сделать и как. Есть волнение за результат, а на открытой воде такого нет, потому что я ещё пока ничего не сделала. Может, что-то поменяется, когда у меня будет больше опыта, – приводит слова Анастасии Кирпичниковой Всероссийская федерация плавания.

Напомним, что ранее медальный зачёт сборной России пополнила ещё одна свердловчанка - Кристина Ильиных. Вместе с партнёрами по команде Екатериной Беляевой, Евгением Кузнецовым и Виктором Минибаевым Кристина стала чемпионкой Европы в смешанных соревнованиях.

В личных соревнованиях Ильиных не хватило совсем немного, чтобы завоевать награду: она остановилась на четвёртом месте в прыжках с метрового трамплина, пропустив вперёд представительницу Италии Кьяру Пеллакани.

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