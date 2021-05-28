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Спорт
28 мая 2021, 15:50

Теннисист «УГМК» выиграл две золотые медали на турнире в Тунисе

Фото: Пресс-служба КНТ "УГМК"

Фото: Пресс-служба КНТ "УГМК"

В Тунисе завершился турнир по настольному теннису международной серии WTT Youth Star Contender. Представитель клуба настольного тенниса «УГМК» Илья Конюхов завоевал сразу две золотые медали.

Турнир проходил в двух возрастных категориях: до 16 и до 20 лет. Илья принимал участие в младшей возрастной категории и на групповом этапе уверенно обыграл представителей Швеции, Турции и Туниса. В плей-офф Конюхов также не испытал особых трудностей, обыграв по пути к финалу спортсменов из Словакии, Индии и Чехии. В финале турнира свердловчанин встречался с нигерийцем Ишолой Усманом Оканлавоном и не оставил сопернику никаких шансов – 3:0. К золоту в личных соревнованиях Илья добавил ещё одну медаль высшего достоинства, но уже в парном турнире вместе с Романом Виноградовым.

Отметим, что Илья Конюхов отобрался в состав юниорской сборной России. С 26 по 31 июля он в составе национальной команды выступит на первенстве Европы в Хорватии.

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Областная газета Свердловской области

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