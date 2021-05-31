На «Стальной характер» в Екатеринбург съедутся участники со всего УрФО

Фото предоставлено организаторами забега

География участников довольно широка. Проверить себя и преодолеть приготовленные организаторами препятствия изъявили желание любители спорта не только из Екатеринбурга, но и из Перми, Воронежа, Сургута, Тобольска, Тюмени, Арамиля, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Ирбита, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Озёрска, Первоуральска, Полевского и Шали.

Статистика заявок показывает, что преодолеть дистанцию готовы и стар, и млад. Самому опытному участнику 58 лет. Напомним, регистрироваться на забег можно как индивидуально, так и командой. Основное требование – не меньше 6 человек в составе. Верхней границы нет.

Регистрация проходит на сайте проекта: http://steelcharacter.ru/raspisanie/153138/

Отметим, мероприятие будет организованно в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в части соблюдения мер, препятствующих распространению COVID-19. На территории Свердловской области проект реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке министерства физической культуры и спорта Свердловской области.