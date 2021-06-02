Бурную воду открыли четырьмя наградами

Дмитрий Храмцов - золотой медалист Кубка России. Фото: Пресс-служба Федерации гребного слалома России/waterslalom.ru

В новгородской Окуловке прошёл Кубок России по гребному слалому. Тагильские гребцы традиционно показали высокий класс на бурных трассах и привезли на Урал две золотых, одну серебряную и бронзовую медали. Кроме того, четыре спортсмена «Уральца» представят сборную России на этапах Кубках мира.

Кубок России – первый крупный старт сезона у гребцов. В Центре гребного слалома в Окуловке собрались команды из 18 регионов страны. По итогам Кубка определялись составы на международные соревнования. В том числе на первенство мира по гребному слалому.

Первую медаль, и сразу золотую, в копилку нашей области принёс Никита Губенко. В категории «байдарка-одиночка» Губенко обошёл Павла Эйгеля, который текущим летом должен представить страну на Олимпиаде в Токио. На третьем месте расположился Сергей Маймистов.

– Хотел пройти хорошо каждую попытку, поработать над тем, что обсуждали в период межсезонной подготовки и над чем работали на сборах, – сказал пресс-службе Федерации гребного слалома России Губенко. – Удалось более точно грести и идти по дистанции.

Никите Губенко предстояло на Кубке России защитить свою золотую медаль в экстремальном спуске на байдарках. Для Губенко это вообще коронная дисциплина. С самого первого появления на Кубке и чемпионате страны экстремального спуска (дисциплины довольно новой, но очень зрелищной, поскольку участники стартуют разом и бывает контактная борьба на воде) Никита всегда останавливался на первой строчке, но у любой серии есть конец. Так, на текущем старте свердловский спортсмен занял третье место, а впервые победил 17-летний Егор Смирнов из Санкт-Петербурга…

Ещё одну медаль высшей пробы (в категории «каноэ-одиночка») принёс в копилку Свердловской области Дмитрий Храмцов. В апреле Дмитрий смог отобраться в состав национальной команды и выступил на чемпионате Европы, поэтому, по его словам, у него накопилась усталость, но все попытки на Кубке России были стабильными.

– Мне надо было проехать все гонки по намеченной на берегу линии, с чем, на мой взгляд, я справился процентов на 50. А также набрать очки, которые мне пригодятся к отбору на чемпионат мира. С этой задачей я справился на сто процентов, – сказал Дмитрий.

Ещё одну медаль наша тройка – Никита Губенко, Дмитрий Лабасов, Владимир Камешков – завоевала в командной гонке среди байдарок, уступив в споре за золотую медаль сборной Москвы.

Таким образом, после Кубка России стало известно, что четыре спортсмена «Уральца» выступят на первых двух этапах Кубка мира в Праге (11–13 июня) и немецком Маркрейберге (18–20 июня). Это Никита Губенко, Дмитрий Храмцов, Александр Харламцев и Дмитрий Лабасов. Кроме того, Дмитрий Храмцов, Александр Харламцев и Дмитрий Лабасов выступят в Словении на первенстве мира по гребному слалому, которое запланировано на июль 2021-го.