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Спорт
2 июня 2021, 16:57

До забега «Стальной характер» в Екатеринбурге осталось 3 дня

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Регистрация на это событие продолжается. Уже сейчас желание проверить себя и побороть свои страхи выразили жители более 25 городов со всего УрФО.

Организаторы приготовили для любителей экстрима 4 дистанции и более 20 препятствий – ледяные ванны, грязевые ямы, траншеи, колючая проволока, бастионы, барьеры и многое другое. Судя по заявкам, самой популярной стала пятикилометровая трасса. Ее обычно выбирают те, кто только знакомится с экстремальными забегами и проектом «Стальной характер».

Перед тем, как участники отправятся покорять препятствия, их ждет общая фитнес-разминка, которая поможет разогреть мышцы и суставы и настроиться на нужную волну. Для каждой дистанции предусмотрено собственное стартовое время.

Важное напоминание для тех, у кого еще нет команды. Забег предусматривает и индивидуальный формат участия. В любом случае на трассе никто без поддержки не останется. Регистрация продолжается. Подать заявку на участие можно на сайте: http://steelcharacter.ru/raspisanie/153138/

Отметим, на территории Свердловской области проект реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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До забега «Стальной характер» в Екатеринбурге осталось 3 дня