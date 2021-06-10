«Пирамида» на миллион

Среди участников турнира три заслуженных мастера спорта и тринадцать мастеров спорта международного класса Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургском «Русском клубе» в эти дни проходит крупный международный турнир – открытый Кубок Екатеринбурга по русскому бильярду, собравший практически всех сильнейших игроков в этом виде спорта во главе с первыми номерами мужского и женского рейтингов Международной конфедерации пирамиды – Иосифом Абрамовым из Ростова-на-Дону и москвичкой Дианой Мироновой.

Всего за победу борются 82 участника – из России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Молдавии, Киргизии. К сожалению, не все смогли приехать из-за остающихся ковидных ограничений. Вступительный взнос 5 тысяч рублей. Призовой фонд турнира 1 миллион рублей будет распределён среди тех, кто войдёт в шестнадцать лучших, в том числе 320 тысяч получит победитель.

Пирамида, снукер, карамболь…

Подобных соревнований в Екатеринбурге не проводилось давно. Завсегдатаи бильярдных сражений вспоминают Кубок «Робитекс» в апреле 2013 года. И хотя нынешний турнир по праву считается первым в уральской столице «миллионником», самым крупным его призовой фонд можно считать с большой натяжкой (если перевести в американскую валюту, то восемь лет назад было почти 16 тысяч долларов, а сейчас только 13,7 тысячи).

Существует несколько разновидностей бильярда, к наиболее популярным относятся: русский бильярд (официальное название – «пирамида»), наиболее распространённый на постсоветском пространстве, но известный и далеко за его пределами, английский бильярд, практикуемый, соответственно, на Британских островах, снукер, появившийся в Британской империи и разошедшийся по всему миру, а также карамболь, финская кайса, латышский новус, американский пул.

– Нельзя сказать, что какой-то вид бильярда проще, а какой-то сложнее, – поясняет корреспонденту «Областной газеты» главный судья екатеринбургского турнира, судья международной категории Александр Михеев. – Вроде бы в снукере маленьким шаром проще попасть в большую лузу, но зато метиться в маленький шар сложнее. Для успеха в этой игре нужны и видение стола, и техника, и характер, и физическая подготовка, потому что встреча идёт час-полтора, а бывало и по семь часов играли.

В свою очередь, и русский бильярд подразделяется на несколько дисциплин – в Екатеринбурге играется свободная пирамида с продолжением (она же – «американка»).

Главный соперник – шары

Пожалуй, о 25-летней москвичке Диане Мироновой знают меньше людей, чем о футболистах местной команды, зато в пирамиде она настоящая суперзвезда – лидер мирового рейтинга среди женщин, восьмикратная чемпионка мира. Интересная деталь – впервые в финал чемпионата мира Диана вышла, когда ей было всего двенадцать лет.

– Этот турнир по составу можно сравнить с чемпионатом мира, – поделилась своими впечатлениями Диана с корреспондентом «Областной газеты». – Прекрасно всё организовано, я в Екатеринбурге первый и, надеюсь, не последний раз. Год из-за пандемии не было никаких турниров, соскучилась по игре настолько, что если раньше могла себе позволить пропускать какие-то соревнования, то теперь готова с радостью полететь куда угодно.

– Какие качества наиболее ценны в русском бильярде?

– Как и в любом другом спорте – стремление к победе, упорный труд на тренировках, сильная психология, не говоря уже о технике, которую необходимо постоянно отрабатывать.

– Есть разница, с кем играть – с мужчинами или с женщинами?

– Конечно. Мужчины сильнее. Речь даже не о физике, всё-таки у нас не большой теннис, где, я думаю, невозможно, чтобы женщина обыграла мужчину. В бильярде это возможно. Мужчины менее эмоциональны, что даёт им преимущество. Но я стараюсь не обращать на это внимание, потому что мои главные соперники в любой встрече не люди, а шары.

– Тяжело удерживать позицию «номер один»?

– Гораздо тяжелее, чем впервые подняться на вершину. На любом турнире от меня ждут только побед, и это психологически давит. Никто не застрахован от поражений. Но и в Екатеринбург вряд ли кто-то приехал проигрывать. Я тоже хочу победить.

Вчера в «Русском клубе» на улице Библиотечной, 62 а продолжались квалификационные поединки, шестнадцать лучших определят победителя и призёров по системе плей-офф. Решающие встречи состоятся в субботу, 12 июня.

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Диана Миронова серьезно занимается бильярдом с восьми лет Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Главный судья турнира Александр Михеев Фото: Павел Ворожцов

В игре Анастасия Нечаева, которую называют примой российского снукера Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов