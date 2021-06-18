Ксения Перова: «Стреляли дома. Кто в коридоре, кто на балконе»

Ксения Перова стала трёхкратной чемпионкой Европы в стрельбе из классического лука. Фото: SAYGIN AKINCI/World Archery Europe

Ксения Перова, из закрытого года нашей области Лесного, стала чемпионкой Европы в стрельбе из классического лука. В составе женской команды (вместе с Еленой Осиповой и Светланой Гомбоевой) она завоевала золото, а также наши девушки обновили командный рекорд Европы в квалификационном раунде. Для Ксении эта первая медаль европейских чемпионатов с 2012 года. А впереди, возможно, третья Олимпиада в карьере.

Наш звонок застал Ксению на сборах в Подмосковье. Совсем скоро у неё отъезд на Кубок мира во Францию. Затем – подготовка, подготовка, подготовка. Медаль чемпионата Европы в турецкой Анталье стала для Ксении четвёртой в карьере и третьей золотой.

– Ксения, хотелось бы начать всё же с прошлого года. 2020-й сложный и переломный для спорта. Как вы провели его?

– 2020-й пролетел достаточно быстро. Хотя находились в достаточно жёстких условиях после объявления пандемии. Первый сбор случился в июле, а до этого дома сидели. Но не унывали, тренировались. Слава богу, что мы не пловцы и не бегуны (смеётся). У каждого члена сборной России была возможность стрелять дома, поддерживать форму. Делали маленькие щиты и тренировались. Кто-то в коридоре, кто-то на балконе. А кто не мог сделать щит, делал растяжки, удержание лука. Но в какой-то степени пандемия дала время передохнуть, разгрузить голову. А теперь идём дальше.

– Стрелять из лука дома? На соревнованиях расстояние до мишени исчисляется десятками метров…

– Олимпийская дистанция 70 метров. Но техника исполнения достигается и когда стреляешь в упор. Самое главное, чтобы поддерживались в тонусе те мышцы, которые задействованы при нагрузках. Без дальних дистанций, конечно, нельзя совсем, но выход такой нашли. Техничность выстрела у нас не пропала. Тренировали её без главного раздражителя – мишени.

– Когда вышли с карантина, поняли, что надо навёрстывать упущенное?

– Сначала дома сидели, а потом я ходила в одиночестве тренироваться. Потихоньку. Поэтому на сбор приехала достаточно подготовленной, не потерявшей сильно форму. Не в очень хорошей, конечно, но и не в плохой.

– А в этом году всё лучше?

– Гораздо. Уже в январе начали тренироваться в помещении, в стрельбе на 18 метров. Были соревнования – чемпионат и Кубок России. Потом сборы, сборы, сборы, международные соревнования и чемпионат Европы, где мы удачно выступили.

«Делаем всё здесь и сейчас»

– Давайте про сам чемпионат Европы. Последняя личная медаль у вас на европейских первенствах была в 2012 году. А командная награда – в 2010-м. Что сейчас изменилось, что у вас и золото, и рекорд?

– Если можно было бы так просто объяснить (смеётся). Рвение, думаю. Мы сидели дома, соревнования постоянно переносили. И поэтому делаем всё здесь и сейчас. Пользуемся моментом и счастливы, что соревнования вообще состоялись. В Турции незадолго до чемпионата Европы начался большой прирост заболевших и были слухи, что его отменят. Поэтому, знаете, сейчас живёшь одним днём. Нет в голове таких мыслей, что потом сделаешь. Начался старт – и нужно брать медаль. Здесь. И всё. Плюс физическая форма хорошая. В том числе и у моих партнёров по команде.

– Когда узнали, что у вас рекорд? Отпраздновали?

– Только закончился круг и объявили по громкой связи: рекорд Европы. Сразу же. Но всё было как-то скромно. Мы порадовались, но не более того. Впереди много стартов, и надо держать строй. Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев всегда говорит так: «Флаг подняли, гимн сыграл – и всё. Дальше по-новой». Все эмоции должны остаться позади.

– На втором месте, после вас, команда Германии. Это для вас главные соперники сейчас?

– Германия, Италия. Француженки стали набирать обороты. Результаты у них растут, тяжело становится конкурировать. Раньше, казалось, было проще. Думаю, что многие стреляют по тому же принципу: «здесь и сейчас». Хватаются за возможность посоревноваться. И выжимают из себя по максимуму.

– А вообще вид спорта набирает популярность?

– Набирает. Сейчас вводят новые упражнения, и люди стали больше интересоваться стрельбой из лука. У нас в городе, например, раньше был один человек кандидат в сборную, а сейчас – три. В Екатеринбурге две девочки-сборницы. Появляется больше людей. И это замечательно. Больше шансов на хорошие результаты.

«В 2017-м решила, что надо бороться»

– Вы сказали, что впереди много стартов. Вы уже Олимпиаду имеете в виду?

– 20 июня улетаем в Париж на Кубок мира. Там будут разыгрывать оставшиеся лицензии на Олимпийские игры. У наших мужчин, например, лицензии нет.

– Париж – прекрасное место для соревнований!

– Даже нельзя будет выйти из гостиницы! Строгие ограничительные меры. Без маски нельзя будет пройтись. Если спустил её с носа – штраф. Мы подписали специальную бумагу, что соглашаемся с этими требованиями. Так вот, за нарушения могут оштрафовать на 1500 евро.

– У вас же есть квота на Игры-2021?

– Завоевали с девочками на чемпионате мира 2019 года. Нужно было войти в восьмёрку сильнейших команд. Мы стали пятыми. Получили квоту на трёх человек. На Олимпийских играх будет по 64 участника у женщин, и у мужчин. Наши девушки будут стрелять и в личном, и в командном турнире. Мальчикам ещё предстоит завоевать это право.

– Для вас это будут третьи Олимпийские игры. В 2017-м вы сказали: «Азарт ведёт меня к Играм-2020». Когда поняли, что готовы выступить в Японии?

– Я сомневалась… А в 2017-м выиграла чемпионат мира – и закрутилось. Подумала: какой глупец бросает стрельбу после первого места на чемпионате мира? А потом время быстро прошло и не так долго ждать осталось. Решила, что надо бороться.

– То есть азарт всё-таки довёл вас до следующей Олимпиады.

– Азарта хоть отбавляй! Но состав должны объявить за месяц до Олимпиады (старт Игр-2021 намечен на 23 июля. – Прим. «ОГ»). Пока мне официально никто не сказал, что я поеду в Японию. Но я делаю свою работу, показываю, что умею.

– Для вас по-прежнему главная сложность это расставание с дочерью, или с годами стало легче?

– Стало только сложнее. Дочка уже большая, всё понимает. Недавно она приезжала ко мне с папой. Гостили неделю. У неё появились дополнительные занятия, в музыкальную школу ходит. Хочется самой её водить, смотреть, как она всё делает. Ну что поделаешь. После Олимпиады, если что, отдохну.

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