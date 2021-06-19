Темы дня

Спорт
19 июня 2021, 17:13

Екатеринбургская «Синара» - чемпион России по мини-футболу!

Капитан "Синары" Сергей Абрамов (слева) забил в нынешнем чемпионате России 51 мяч. Фото: Пресс-служба МФК "Тюмень"

Капитан "Синары" Сергей Абрамов (слева) забил в нынешнем чемпионате России 51 мяч. Фото: Пресс-служба МФК "Тюмень"

Финальная серия до трёх побед чемпионата России по мини-футболу между «Синарой» и «Тюменью» завершилась со счётом 3-1 в пользу екатеринбургской команды. Решающей победы наша команда добилась на площадке соперника со счётом 8:4.

Большая часть матча прошла в равной борьбе, на дубль капитана «Синары» Сергея Абрамова «Тюмень» ответила дублем Андрея Батырева.

Судьбу золотых медалей во многом предрешили два гола гостей, забитых в быстрых контратаках - отличились Никита Фахрутдинов и Максим Герасимов. Проигрывая два мяча, «Тюмень» перешла на игру с вратарём-гонялой, но пользы это не принесло - Егор Иванов закрепил преимущество «Синара», забив в пустые ворота. «Тюмень» продолжала попытки спасти игру, и в очередной контратаке «Синара» заработала 10-метровый штрафной удар, реализованный Герасимовым - 2:5 в пользу гостей.

Андрей Батырев сократил отставание и оформил «хет-трик», но догнать «Синару» хозяевам уже не удалось. Наоборот, Никита Фахрутдинов снова поражает пустые ворота, а затем и Максим Герасимов оформляет «хет-трик». В перерыве Андрей Батырев упустил шанс сделать «покер» - 10-метровый штрафной удар в его исполнении отразил вратарь нашей команды Зураб Калмахелидзе.

Итоговый счёт установил на последней минуте тюменский бразилец Руан - 4:8 в пользу гостей из Екатеринбурга.

Спустя одиннадцать лет «Синара» возвращает себе чемпионский титул. Обе команды в следующем сезоне сыграют в мини-футбольной Лиге европейских чемпионов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.06.2021, 19:08 / Общество
Певицу МакSим погрузили в искусственную кому
19.06.2021, 18:24 / Общество
Владимир Путин поручил подготовить решение о создании спортплощадок в сёлах и малых городах
19.06.2021, 17:42 / Политика
Владимир Путин предложил первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму
19.06.2021, 17:13 / Спорт
Екатеринбургская «Синара» - чемпион России по мини-футболу!
19.06.2021, 16:57 / Общество
В Сухом Логе полицейские спасли утопающих детей