«Синара» – чемпион России 2021 года. Кубок в руках у капитана команды Сергея Абрамова. Фото: Пресс-служба МФК «Тюмень»

Екатеринбургская «Синара» досрочно выиграла финальную серию чемпионата России по мини-футболу и спустя одиннадцать лет вернула себе звание сильнейшей команды страны. В четвёртом матче, который состоялся в Тюмени, наша команда выиграла у хозяев паркета со счётом 8:4. Так что «красную» «КПРФ» на российском мини-футбольном троне сменила «чёрно-белая» «Синара».

Не сломались

Никого не должен вводить в заблуждение крупный счёт решающего матча. На протяжении сорока минут из пятидесяти игра была абсолютно равной, и только две результативных кинжальных контратаки «Синары» резко поменяли расклад в этом поединке. «Тюмень» при счёте 2:4 в пользу соперника была вынуждена спасать игру, выпустила «вратаря-гонялу», но риск не оправдался, «Синара» забила ещё три, чем окончательно похоронила чемпионскую интригу.

Но надо отдать должное «Синаре», которая вновь продемонстрировала невероятный победный настрой и крепкие нервы. Напомним, что во второй финальной игре за четыре минуты до конца основного времени Антон Соколов срезал мяч в свои ворота и счёт стал 2:3 в пользу «Тюмени». Но команда не сломалась, сравняла счёт, а в дополнительное время вырвала победу. В четвёртой игре момент был ещё более критический.

В начале второго тайма при счёте 2:1 в пользу «Синары» Сергей Абрамов в быстрой контратаке забил гол-шедевр. 3:1? А вот и нет. Судьи отправились смотреть повтор предыдущего эпизода – у ворот «Синары». Восьмиминутная пауза с бурными возражениями представителей команд завершилась отменой гола Абрамова и назначением 6-метрового штрафного удара в ворота «Синары» за игру рукой у Андрея Соколова. Андрей Батырев реализует мини-футбольный пенальти – и ничья 2:2 вместо преимущества в два мяча.

Такой резкий переход из огня да в полымя вполне мог сломить гостей, но игроки «Синары» снова не дрогнули и продолжали гнуть свою линию. Для этого нужна изрядная уверенность в своих силах, и Дмитрий Прудников в интервью «Областной газете» подтвердил, что она у нынешней команды действительно есть.

При играх навылет иногда бывает соблазн сделать оговорку, что кто-то из фаворитов оступился на подступах к финалу, а то бы всё было по-другому. «Синара» не оставила оппонентам ни единого аргумента: регулярный чемпионат был выигран с отрывом в десять очков, в полуфинале екатеринбуржцы заставили сложить чемпионские полномочия «коммунистов», а в финале взяли верх над чемпионом 2019 года «Тюменью».

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Финал в нынешнем чемпионате России вообще оказался символичным – ни «Норильский никель» с тремя бразильцами (один из которых как бы казах, но что это по большому счёту меняет) ни «КПРФ» со своими пятью испанцами и бразильцами в него не попали. А в игре за золото встретились два клуба, которые делают ставку не просто на игроков с российским паспортом, а на своих воспитанников (правда, у «Тюмени» всё-таки есть усиление в виде трёх южноамериканцев). Победа «Синары» – это пример всем другим нашим клубам. В мини-футболе можно добиваться больших побед своими силами. Любопытства ради мы изучили составы десяти наиболее известных команд по игровым видам спорта, ставших чемпионами в 2021 году. 100-процентного «своего» чемпионского состава нет кроме «Синары» ни у кого в России. Наиболее близки регбийный «Енисей-СТМ» (60 процентов игроков – воспитанников Красноярского края) и мужская гандбольная команда «Чеховские медведи» (50 процентов из Чехова и Московской области). У красноярского «Енисея» по хоккею с мячом 47,7 процента, у остальных 25 процентов и ниже, причём значительно.

Наличие «мешка денег» – ещё не гарантия успеха, и мы прекрасно знаем такие примеры. Но ещё сложнее годами кропотливо собирать по крупицам команду из своих воспитанников. Уходили и возвращались Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников, завершали карьеру ветераны Алексей Мохов, Константин Тимощенков, да и у главного тренера Евгения Давлетшина подняться с командой на вершину получилось не сразу, он тоже уходил и возвращался. Надо отдать должное терпению не самого терпеливого человека в мире Григория Викторовича Иванова, который хоть порой и рубил с плеча, но тем не менее шаг за шагом складывал эту чемпионскую мозаику.

Да, мини-футбол не так популярен, как большой футбол или хоккей, но это не значит, что победа здесь достаётся легко. И российская национальная сборная и наш чемпионат по праву считаются одними из сильнейших в Европе. Да, на телевизионных российских каналах мини-футбол редкий гость. Но это скорее недальновидность каналов, а не признак неполноценности мини-футбола. По части зрелищности он ещё «большому брату» фору даст. Но приоритеты таковы, что, к примеру, лишь первый матч финальной серии показал телеканал «Матч-ТВ», для остальных места в сетке вещания не нашлось из-за чемпионата Европы по футболу, и они были доступны только в Интернете. Тюменские игры в Сети посмотрели соответственно 44 и 49 тысяч зрителей. А две сотни самых верных болельщиков «Синары» поддерживали команду на трибунах спорткомплекса «Центральный» – могло быть и больше, но 200 человек – это была максимальная квота для гостей (трибуны там всего вмещают 1440 человек).

Дмитрий Прудников: «Мы на протяжении всего сезона были сильнее»

33-летний заслуженный мастер спорта Дмитрий Прудников – один из двух игроков (ещё капитан команды Сергей Абрамов), которые играли в команде одиннадцать лет назад. Вчерашний телефонный разговор с одним из самых титулованных игроков нашей команды, разумеется, начался с поздравлений.

– Спасибо. Эмоции, конечно, немного поутихли и не такие яркие как после решающего матча, но никуда не ушла радость от того, что мы всё-таки снова стали чемпионами России. Каждая победа по-своему тяжёлая, по-своему радостная. Но тогда я был совсем молодым игроком, а сейчас уже практически ветеран. Так что стараюсь ребятам помогать, подсказывать, всё-таки я много поиграл, много видел, и мне есть что им рассказать. Мне очень нравится, что у команды снова появился тот победный дух, которым славилась та «золотая» команда, Благодаря ему мы вытаскивали очень тяжёлые игры. Хотелось бы не на один-два сезона, а лет на пять-шесть хотя бы.

– Финальные игры, даже первая и четвёртая, несмотря на крупный счёт в них в пользу «Синары», были практически равными. В чём наша команда оказалась сильнее соперников?

– Я бы не стал отдельно говорить о финальной серии и даже о плей-офф в целом. На мой взгляд, мы на протяжении всего сезона были сильнее соперников во всех компонентах – мы меньше всех пропустили, больше всех забили. По ходу регулярного чемпионата мы обрели необходимую уверенность в себе и понимали, что в плей-офф возможны неожиданности, но в серии из нескольких матчей мы можем обыграть любого соперника.

– Уже как-то обсуждали между собой предстоящее выступление в Лиге чемпионов УЕФА?

– Конечно, очень здорово, что туда попали. Мы шли к этому, очень хотели сыграть в официальных матчах с лучшим клубами Европы. Но всему своё время. Пока наслаждаемся победой и отдыхом, которого и-за ковида долго не было (чемпионат России 2019/2020 завершился для «Синары» только 30 августа, а уже 12 сентября начался регулярный чемпионат 2020/2021. - Прим. «ОГ»). Так что выдохнули и просто отдыхаем.

Статистика Чемпионат России по мини-футболу. Финал Матч №3. «Тюмень» – «Синара» – 4:3 (доп. время). Голы: Абрамович (2), Антошкин (24), Батырев (44, 57) – Прудников (15), Карпов (41), Фахрутдинов (48). Матч №4. «Тюмень» – «Синара» – 4:8. Голы: Батырев (24, 29, 43), Руан (50, с 10-метрового) – Абрамов (3, 23), Фахрутдинов (38, 45), Герасимов (40, 42, с 10-метрового, 46), Е. Иванов (41). Итоговый счёт в серии 3–1 в пользу «Синары». Серия за 3-е место. «Норильский никель» – «КПРФ» – 5:3, 4:7, 4:2, 8:2. Итоговый счёт в серии – 3–1. Лучший бомбардир чемпионата – Сергей Абрамов (51 мяч).

Досье «ОГ» МФК «Синара» (в 1992–2001 гг. «ВИЗ», в 2001–2010 гг. «ВИЗ-Синара»).

Чемпион России 2009, 2010 гг.

Обладатель Кубка России 2007 гг.

Обладатель Кубка УЕФА 2008 гг.