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Эпидемическая ситуация в Свердловской области по-прежнему оставляет желать лучшего. На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в регионе идёт третья волна коронавируса, и в связи с этим стали появляться новости об отмене или переносе массовых мероприятий.

Вслед за культурными мероприятиями (были перенесены фестиваль Ural Music Night, концерт группы «Руки Вверх» на «Екатеринбург Арене» и отменён общегородской выпускной) «прилетело» и спортивному сектору. Так, в запланированные даты вновь не состоится традиционный международный марафон «Европа-Азия». В прошлом году организаторы провели забег в онлайн-формате: каждый участник, купивший слот на марафон, мог пробежать выбранную дистанцию самостоятельно, зафиксировать результат в мобильном приложении и получить медаль финишёра. В нынешнем году от этой идеи решили отказаться: марафон официально перенесли на август 2022 года. При этом спортсменам, которые купили стартовые билеты, предложили несколько вариантов выхода из положения.

– Мне, как, видимо, и другим участникам, позвонили организаторы, извинились за сложившуюся ситуацию. Я думаю, что все всё прекрасно понимают. Нам предложили два варианта: либо оставить слот на следующий год, он будет действительным, либо по слоту марафона «Европа-Азия» пробежать трейловый забег «Шигирский идол», – рассказал «Облазете» Владимир Васильев, один из участников марафона.

«Шигирский идол» изначально должен был пройти 10 июля, но перенесён на 1 августа. Он состоится (если, опять же, не поступит новых распоряжений) 1 августа, старт спортсмены возьмут в Дегтярске, а сама трасса расположена в лесном массиве.

Также был перенесён старт ещё одного традиционного для области забега – горного марафона «Конжак». Он был намечен на 3 июля.

– В Карпинске прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции под председательством главы Карпинска Андрея Клопова. Было принято решение о переносе старта марафона, пока провести его не позволит эпидемическая ситуация, – отмечают организаторы.

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