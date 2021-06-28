Уральская лучница Ксения Перова выступит на третьей Олимпиаде в карьере

Ксения Перова недавно выиграла золотую медаль чемпионата Европы по стрельбе из лука. Фото: Павел Ворожцов

Лучница из Лесного Ксения Перова вошла в состав национальной команды, которая выступит на Олимпийских играх в Токио.

Имена олимпийской команды объявил президент Российский федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. Кроме Перовой также в состав вошли Елена Осипова и Светлана Гомбоева. У мужчин - Галсан Базаржапов.

Ксения Перова завоевала олимпийскую лицензию ещё в 2019 году. Наши девушки вошли в девятку лучших на чемпионате мира в нидерландском Хертогенбосе. Однако, как недавно Ксения отмечала в интервью «ОГ», она до последнего момента не знала, поедет в Японию или нет. Решение было за тренерским штабом.

Для 32-летней спортсменки это будет третья Олимпиада в карьере (2012, 2016 и 2021 гг.). На прошлых Играх в бразильском Рио-де-Жанейро она завоевала серебряную медаль в командном первенстве. Тогда для сборной России это стало первой серебряной наградой в постсоветской истории женской стрельбы из лука и первой медалью в командных турнирах.

Лучники начнут соревноваться на Олимпиаде в Токио 23 июля. 25 июля будут разыграны медали в женском командном турнире.

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